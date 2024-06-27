Почему люди разводятся после долгих лет брака: одна из самых распространенных причин

Брак – дело тонкое. И сохранить его удается не всем. Из-за чего супружеские пары зачастую разводятся, рассказала сексолог Надя Бокоди.

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Причина ни для кого, наверное, не станет сюрпризом: отношения прежде всего портятся из-за отсутствия активной сексуальной жизни партнеров (конечно же, друг с другом).

"Если вы хотите быть уверены, что ваш брак рухнет, отношения не выдержат испытания временем, просто игнорируйте отсутствие секса", — говорит Надя Бокоди.



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И самое худшее, что могут сделать партнеры в такой тревожной ситуации, — это замолчать ее и не подавать вида.

Сексопатолог Амманда Мейджор не так категорична:

"Когда дело касается секса, важно не то, как часто вы им занимаетесь, а то, что вы при этом чувствуете. Вы можете заниматься сексом несколько раз в год и быть при этом совершенно довольными — вам и вашему партнеру решать, как выглядит для вас здоровая сексуальная жизнь".



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