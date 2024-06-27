Психолог объяснил, почему мы забываем простые слова

Многие бывали в ситуации, когда в разговоре не получается вспомнить какое-то простое слово. Почему так происходит и что это означает, рассказал aif.ru кандидат психологических наук, доцент, психоаналитик, сомнолог Алексей Мелехин.

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Эксперт подчеркивает, что забывание слов - это индикатор того, что что-то не в порядке. В частности, это может говорить об умеренных когнитивных нарушениях доброкачественных форм. Или быть индикатором неврастении или астении, эмоционального выгорания, физической усталости.

Еще одна ситуация - человек может забывать слова, когда он эмоционально затоплен. Такое происходит, когда человек "перекармливает" себя информацией, делами.

Забывание простых слов можно считать и индикатором того, что вы что-то вытесняли долгое время. Специалист предлагает обратить внимание, какие именно слова забываются, в контексте чего это происходит, с кем в этот момент вы общаетесь.

По словам эксперта, игнорировать забывание простых слов не нужно. Стоит постараться отдохнуть, устроить себе так называемый цифровой детокс. Если это не помогло, то психолог советует обратиться к специалисту. Он определит точные причины этого состояния и предложит вариант исправления ситуации.

При проблемах со здоровьем необходима консультация специалиста.