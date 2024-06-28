Как сделать красивый и приятный комплимент: список фраз и советы от психолога

Комплименты способны сделать счастливее, повысить самооценку, укрепить отношения и создать позитивную атмосферу. И речь не только про приятные слова в адрес девушек. Мужчины тоже совсем не прочь послушать похвалу. Только вот случается это с ними куда реже. По данным исследования 2023 года, почти половина россиян мужского пола пожаловались на отсутствие комплиментов со стороны женщин. Чтобы это число становилось меньше, а девушки продолжали радоваться по-настоящему красивым словам, «Лента.ру» рассказывает, как делать такие комплименты, которые точно запомнятся.

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Зачем делать комплименты

Комплименты — это не только добрые слова, которые приятно слышать, но и проявление участия и заботы. Правильно сделанные, они могут сыграть важную роль в общении. Даже небольшой комплимент может изменить чей-то день и оставить след в сердце на долгое время.

Как объясняет «Ленте.ру» психолог Анна Усова, есть несколько причин, почему важно делать комплименты. Так, они:

Повышают самооценку и уровень уверенности. Благодаря комплименту человек начинает чувствовать себя важным и ценным. А если ему удается увидеть свои сильные стороны, то у него появляется больше доверия к миру, он становится способен легче решать важные жизненные задачи;

Благодаря комплименту человек начинает чувствовать себя важным и ценным. А если ему удается увидеть свои сильные стороны, то у него появляется больше доверия к миру, он становится способен легче решать важные жизненные задачи; Укрепляют отношений между людьми. Получив ваш комплимент, человек понимает, что его ценят как личность. Это помогает установить теплые и доверительные отношения, делает общение более приятным и усиливает связь между друзьями или возлюбленными;

Получив ваш комплимент, человек понимает, что его ценят как личность. Это помогает установить теплые и доверительные отношения, делает общение более приятным и усиливает связь между друзьями или возлюбленными; Вдохновляют и мотивируют. Когда кого-то хвалят за достижения или усилия, это может стать стимулом к дальнейшим успехам. Поддержка и признание со стороны окружающих — один из самых мощных источников роста и развития;

Когда кого-то хвалят за достижения или усилия, это может стать стимулом к дальнейшим успехам. Поддержка и признание со стороны окружающих — один из самых мощных источников роста и развития; Являются проявлением доброты и любви. Нередко бывает так, что родным и близким и без слов понятно, что их любят и ценят, но все же важно выражать свои чувства и напоминать об этом.

Как правильно делать комплименты: советы психолога

Делать комплименты — это искусство, которое требует внимания и чуткости. Не всегда просто сформулировать комплимент таким образом, чтобы он был искренним и эффективным. К тому же два разных человека могут воспринимать одинаковые слова по-разному.

Психолог Анна Усова рассказывает, как сделать так, чтобы от комплимента остались только самые приятные эмоции.

Говорить искренне. Фальшивые нотки легко распознать не только в голосе, но и в мимике и жестах. Не стоит устраивать актерскую игру — лучше изначально быть откровенным;

Фальшивые нотки легко распознать не только в голосе, но и в мимике и жестах. Не стоит устраивать актерскую игру — лучше изначально быть откровенным; Избегать общих слов. Чем более конкретным и осмысленным будет комплимент, тем более ценным он окажется для получателя. Вместо таких фраз, как «Ты красивая» или «Ты молодец», лучше уделить внимание каким-то конкретным деталям или достижениям человека. Например, «Ты всегда находишь время помочь другим» или «У тебя всегда стильные и яркие образы»;

Чем более конкретным и осмысленным будет комплимент, тем более ценным он окажется для получателя. Вместо таких фраз, как «Ты красивая» или «Ты молодец», лучше уделить внимание каким-то конкретным деталям или достижениям человека. Например, «Ты всегда находишь время помочь другим» или «У тебя всегда стильные и яркие образы»; Уметь слушать. Подобрать правильный комплимент иногда помогает способность замечать детали. Если обращать внимание на то, что человек говорит о себе, а также на особенности его характера или внешности, это позволит сделать более индивидуальный и оригинальный комплимент. Но здесь главное не переусердствовать — иначе слова, которые должны были похвалить, вызовут обиду и недоумение;

Подобрать правильный комплимент иногда помогает способность замечать детали. Если обращать внимание на то, что человек говорит о себе, а также на особенности его характера или внешности, это позволит сделать более индивидуальный и оригинальный комплимент. Но здесь главное не переусердствовать — иначе слова, которые должны были похвалить, вызовут обиду и недоумение; Помнить про невербальные знаки. Комплимент можно передать не только словами, но и мимикой, жестами, интонацией.

Как сделать комплимент мужчине

Многие чувствуют себя неуверенно, когда дело доходит до комплиментов мужчинам. Однако им, как и женщинам, необходимо слышать приятные слова, чувствовать поддержку и внимание к своим достижениям. Впрочем, лучше редкий, но ценный комплимент, чем банальные фразы восхищения каждый день.

Как же делать правильные комплименты мужчине?

Отмечать его уникальность. Редко какой мужчина любит сравнения, поэтому следует выделять в нем то, чего точно не найти у большинства окружающих. Это могут быть как личностные и профессиональные качества, так и нюансы внешности. Например, можно сказать: «Ты очень талантливо решаешь сложные проблемы» или «Я всегда восхищаюсь твоей стойкостью в трудных ситуациях»;

Редко какой мужчина любит сравнения, поэтому следует выделять в нем то, чего точно не найти у большинства окружающих. Это могут быть как личностные и профессиональные качества, так и нюансы внешности. Например, можно сказать: «Ты очень талантливо решаешь сложные проблемы» или «Я всегда восхищаюсь твоей стойкостью в трудных ситуациях»; Замечать конкретные случаи и не хвалить на автомате. Чем более осмысленный будет комплимент, тем ценнее и приятнее его получать. Мужчины запоминают не общие фразы, а ситуации, в которых их отметили. Важно учитывать контекст: комплимент внешности коллеге по работе может быть воспринят неправильно;

Чем более осмысленный будет комплимент, тем ценнее и приятнее его получать. Мужчины запоминают не общие фразы, а ситуации, в которых их отметили. Важно учитывать контекст: комплимент внешности коллеге по работе может быть воспринят неправильно; Подчеркивать деловые качества. Вы можете сделать акцент на усилиях и профессиональных навыках человека. Особенно важно это в контексте достижений или трудных задач. Например, «Твоя преданность работе вдохновляет» или «Я впечатлен(-на) тем, как ты справился с этой сложной ситуацией»;

Вы можете сделать акцент на усилиях и профессиональных навыках человека. Особенно важно это в контексте достижений или трудных задач. Например, «Твоя преданность работе вдохновляет» или «Я впечатлен(-на) тем, как ты справился с этой сложной ситуацией»; Делать акцент на труде и усилиях. Мужчины ценят признание своих достижений. Лучше избегать фраз вроде «Ты молодец», а говорить о конкретном результате: «Благодаря тебе мы выполнили план», «После того как ты починил посудомойку, мне стало гораздо проще справляться с бытом». Комплименты любимому мужчине помогут ему чувствовать себя значимым и ценным и точно укрепят ваши отношения;

Мужчины ценят признание своих достижений. Лучше избегать фраз вроде «Ты молодец», а говорить о конкретном результате: «Благодаря тебе мы выполнили план», «После того как ты починил посудомойку, мне стало гораздо проще справляться с бытом». Комплименты любимому мужчине помогут ему чувствовать себя значимым и ценным и точно укрепят ваши отношения; Не забывать об интонации и мимике. Комплимент, который сопровождают улыбка и открытый взгляд, будет звучать теплее и искреннее.

Примеры эффективных комплиментов мужчине

В повседневной жизни

Ты очень вдохновляешь тем, как ты умеешь достигать поставленных целей; Ты обладаешь невероятной способностью разрядить обстановку и рассмешить людей в самых серьезных ситуациях; Все вокруг ценят твою заботу и способность утешить их даже в трудные моменты; Твой невероятный талант в области кулинарии меня просто поражает, не зря говорят, что все лучшие повара — мужчины; Ты всегда найдешь правильный выход в любой ситуации и сможешь принять оптимальное решение; Твои уверенность и харизма восхищают и притягивают; Твое умение быть уравновешенным и спокойным в стрессовых ситуациях помогает мне сохранять эмоциональную устойчивость; Ты всегда готов прийти на помощь в любой момент, мы еще не встречали настолько чуткого человека; Ты настолько позитивный, что рядом с тобой всегда хочется улыбаться; Ты честный человек, и я очень ценю это качество, в наше время это большая редкость.

В профессиональной сфере

Твоя способность анализировать сложные данные и находить эффективные решения просто поразительна!; Ты настоящий мастер своего дела, всегда уверенно и профессионально решаешь любые задачи; Невероятно вдохновляет, как ты точно и детально выполняешь свою работу; Ты умеешь находить нестандартные, но очень результативные подходы к задачам; Твоя организованность и умение эффективно планировать помогают всему процессу работать как по маслу; Ты обладаешь уникальным набором навыков, которыми восхищается каждый, кто видит, как ты работаешь; Твой профессионализм и стремление к совершенству способны сделать тебя истинным лидером в своей области; Команда ценит твою заботу и то, что ты всегда находишь время для мелочей, которые доставляют радость; Твоя аналитическая способность видеть глубже обычного позволяет достигать великих результатов; Ты не просто знаешь свою область, ты целиком и полностью в нее погружен, и это просто впечатляет!

В романтических отношениях

Ты мой оазис спокойствия в этом безумном мире, и я благодарна за твою поддержку и понимание; Твоя поддержка всегда вдохновляет меня на новые свершения и приключения; Твои нежность и забота заставляют мое сердце биться быстрее, когда я о тебе думаю; Я никогда не встречала такого заботливого мужчину, как ты, твоя любовь делает меня самой счастливой на свете!; Твои чувственность и страсть делают каждый наш момент вместе незабываемым и особенным; С тобой я чувствую себя по-настоящему защищенной и любимой, и я не могу себе представить жизнь без тебя; Ты умеешь рассмешить меня в самые тяжелые дни и наполняешь каждый наш день радостью и смехом; Твоя мудрость и умение найти выход из любой ситуации вдохновляют меня становиться лучше и сильнее; Твое присутствие озаряет мою жизнь ярким светом и наполняет ее смыслом и красотой; С тобой мне все горы по плечу, наша жизнь — настоящее приключение и путешествие к счастью.

Как сделать комплимент женщине

Делая комплимент женщине, важно не говорить слова, которые могут восприниматься двояко и вызывать недопонимание. Особенно стоит быть осторожным с комплиментами в адрес внешности: недостаточный интерес, равно как и заострение внимания на деталях, могут вызвать неловкие ситуации.

Вместе с тем комплименты для девушки оставят приятное впечатление, если придерживаться следующих принципов:

Говорить честно. Не стоит говорить то, что кажется неправдой, просто чтобы найти общий язык с девушкой. Лучше подойти к комплименту творчески, найти что-то, что действительно достойно похвалы, и выразить свои настоящие чувства;

Деликатно подчеркивать детали. Расхожая фраза «Ты красивая» не вызовет никакого отклика, тогда как «Твои глаза такие сияющие, когда ты улыбаешься», или «Ты так элегантно одеваешься» точно запомнятся;

Учитывать контекст и ситуацию. Не стоит делать слишком личные или интимные комплименты на работе или в кругу друзей, лучше приберечь их для личной встречи;

Вести себя тактично. Неудачные сравнения и нелепые комментарии, а также вульгарные и пошлые намеки никогда не были и не будут считаться комплиментами. Также не стоит нарушать личные границы и брать за руку, обнимать и целовать, если нет достаточной для этого степени близости;

Постоянно улучшать свой навык. Чем чаще делать комплименты, тем лучше будет получаться. Важно обращать внимание на реакцию девушки и отмечать, что ей понравилось. Однако стоит соблюдать баланс и не забрасывать девушку приятными словами по поводу и без.

Примеры эффективных комплиментов женщине

В повседневной жизни

Ты всегда так стильно одеваешься, мне нравится твой вкус в одежде; С тобой всегда интересно общаться, ты обязательно расскажешь что-то интересное; Общение с тобой всегда поднимает настроение, с тобой мне никогда не бывает скучно; Ты очень талантливая и креативная, твои идеи меня всегда вдохновляют; Ты заботливая и добрая, всегда помогаешь окружающим и делаешь их жизнь лучше; Твоя улыбка такая солнечная, трудно не улыбнуться в ответ. Ты очень целеустремленная и настойчивая, твоя уверенность в себе вдохновляет меня; Ты самый лучший и отзывчивый друг, я ценю твою готовность помочь и поддержать в трудную минуту; Моя семья тебя обожает и всегда спрашивает, когда ты придешь в гости; Стоит поучиться у тебя деликатности и тактичности, твоя способность находить общий язык со всеми восхищает.

В профессиональной сфере

Ты — воплощение профессионализма и компетентности, твои знания и опыт всегда впечатляют; Ты обладаешь удивительными лидерскими качествами, твоя способность вести коллектив и достигать целей вдохновляет; Ты очень талантлива и креативна, твои идеи всегда оригинальны и ценятся коллегами; Твои ответственность и пунктуальность всегда на высоте, приятно работать с таким профессионалом; Ты отлично управляешь временем и ресурсами, мы восхищаемся твоим организационным талантом; Твоя способность анализировать сложные ситуации и находить эффективные решения поистине удивительна; Ты обладаешь невероятным профессиональным этикетом, партнеры и клиенты всегда рады общению с тобой; Твое умение видеть возможности в любой ситуации вдохновляет окружающих и не дает им опускать руки; Как никто другой ты умеешь устанавливать приоритеты и эффективно распределять задачи; Ты не только профессионал в своей области, но и прекрасный наставник для молодых специалистов, твои знания и опыт помогают им расти и развиваться.

В романтических отношениях