Раскрыт оригинальный способ получить оргазм от орального секса

Одна из разновидностей орального секса — фейсситтинг (сидение на лице) — подходит всем, заявила секс-эксперт Мэрайя Каудильо. Изданию Them она и ее коллеги раскрыли этот оригинальный способ получить оргазм и дали советы новичкам.

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«Это захватывающий способ получить удовольствие, позволяющий использовать различные техники, такие как куннилингус, аналингус, игры с дыханием. К тому же партнеру сверху может понравиться сидение на лице, так как он полностью контролирует ситуацию, а тот, кто снизу, получает удовольствие, зная, что его партнер наслаждается процессом», — объяснила Каудильо.



Сексолог Киану Джексон добавил, что во время фейсситтинга необходимо помнить о некоторых правилах безопасности. И прежде всего, по его словам, не нужно садиться на лицо партнера со всей силой, иначе человек не сможет дышать и говорить. Вместо этого необходимо опереться на что-нибудь, а затем опуститься к лицу партнера, нависая над ним.

Новичкам следует обсудить ожидания от фейсситинга, обговорить границы дозволенного и меры предохранения от венерических заболеваний, подчеркнула сексолог Марта Рене Стюарт. Также необходимо использовать вербальные и невербальные сигналы, чтобы при необходимости остановить процесс.

Каудильо также посоветовала новичкам потренироваться принимать нужную позицию, прежде чем практиковать сидение на лице. Напоследок она отметила, что, как и в случае с любым другим видом секса, может потребоваться некоторое время, чтобы понять, что именно подходит обоим партнерам, поэтому стоит быть терпеливыми.

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