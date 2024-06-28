Психолог объяснил, почему Дана Борисова отправляет свою дочь на ринопластику

Намерение телеведущей Даны Борисовой отправить свою 17-летнюю дочь Полину на ринопластику — признак того, что сама теледива не проработала свои комплексы. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщила семейный психолог Наталья Наумова.

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По словам эксперта, Борисова уже много лет твердит, что ее дочке необходимо поменять форму носа. Говорить об этом она начала, еще когда девочка была совсем маленькой.

"Еще лет пять назад Дана твердила: как только исполнится дочери 17–18 лет, первое, что она сделает, — подарит Полине ринопластику. Ребенок много лет живет с осознанием того, что у нее ужасный нос, что с таким носом ее даже мама не любит, соответственно, другим людям она тоже не может нравиться. То есть таким образом формируется комплекс неполноценности", — сказала психолог.



Можно поменять форму носа, но содержание, как заметила Наумова, от этого не изменится. Все равно у ребенка остается ощущение, что его будут любить только тогда, когда он начнет соответствовать ожиданиям других людей.

"Тут есть такая ловушка: допускаю, что именно мама недовольна собой, и за счет этого она приписывает это недовольство окружающим людям и, собственно, своему ребенку. Намерением якобы помочь ребенку обрести уверенность в себе посредством ринопластики она может причинить больше вреда", — сказала Наумова.



Спикер уточнила, что ребенку, наоборот, важно пожить с этим носом, посмотреть, как выстраиваются взаимоотношения с людьми. И позже, если возникнет такая необходимость, принять решение об операции самостоятельно.

"Поэтому, конечно, важно сначала, чтобы ребенок сам вырос, стабилизировался, понял, хорошо или нехорошо ему с этим лицом, ориентировался на себя, выстраивал свою жизнь все-таки самостоятельно".



Наумова порекомендовала матери и дочери вместо похода к пластическому хирургу сходить на сеанс к психотерапевту.

Телеведущая Дана Борисова намерена подарить дочери на 17-летие ринопластику. По словам теледивы, ее дочь все устраивает во внешности, кроме носа. Девочка считает, что «он похож на папин».