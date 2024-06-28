Секс-терапевт назвал неожиданный способ повысить интерес к сексу

Беспорядок в спальне и грязное постельное белье могут пагубно сказываться на интимной жизни, считает секс-терапевт Джемма Найс. Неожиданный способ повысить либидо она назвала изданию Women`s Health.

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Найс заявила, что, по статистике, половина людей теряет интерес к сексу, если в спальне постоянно царит беспорядок. Специалистка назвала такую реакцию вполне объяснимой, поскольку мало кто захочет интимной близости на скомканном или несвежем постельном белье.

«Все дело в атмосфере. Опрятная постель позволяет легче настроиться на нужный лад», — объяснила секс-терапевт.



Найс подчеркнула, что заниматься сексом можно в любом месте дома, но спальня все же должна быть оазисом умиротворения, вызывающим чувство расслабления и близости.

В заключение секс-терапевт рекомендовала следить за порядком не только в спальне, но и в остальных комнатах жилья.

«Когда по дому разбросано грязное белье, это уничтожает страсть. К тому же беспорядок в доме — это беспорядок в уме», — отметила она.



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