Психолог назвал причины эмоционального выгорания

Человека «выматывают» выполнение «истязающих задач» в короткий срок и неудовлетворённость собственными амбициями.

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Не исключено, что такое состояние может «довести» до депрессии. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила гештальт-терапевт Ирина Смолярчук.

«Если говорить о причинах профессионального выгорания, то первую я бы назвала — неудовлетворённость собственными амбициями и результатами своего труда. Когда я стараюсь изо всех сил, а из этого ничего не получается — зарплата меня не удовлетворяет, карьера не растёт. Вторая причина выгорания — короткие цели, под которые человек выстраивает истязающие задачи. Например, за два года мне нужно срочно купить квартиру, поэтому я сейчас буду работать, пока не сдохну. Когда ставит человек тягчайшие задачи, которые не просто тебя выматывают, а разрушают, которые обостряют твои хронические заболевания, изводят, доводят до депрессивных расстройств. Симптомы выгорания очень созвучны с симптомами депрессии».



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