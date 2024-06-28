Роза Сябитова рассказала о желающих создавать семьи «взрослых детях»

В 35 лет их внутреннее развитие находится на уровне пубертатного периода.

Такие люди хотят «независимости», что не соответствует действительности. Об этом главная сваха страны рассказала в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Статистика говорит, что выросло поколение «взрослых» детей. Моё поколение рано взрослело. В 35 лет, если говорить про себя, у меня уже было двое детей, 90-е, гибель супруга. Мы решали такие «взрослые» вопросы. Сейчас дети живут расслабленно — это неплохо. Я к этому спокойно отношусь. Порой разговариваешь с 35-летним женихом, например, понимаешь, что внутри ты говоришь с ребёнком — шестилеткой, десятилеткой, ребёнок в пубертате. Отношение к семье у них другое. Ко мне приходят женихи и невесты, которые хотят создать в семье независимость. В семье независимости нет. Или это пресловутое выражение «никто никому не должен». В семье все должны. Родители должны детям, дети должны родителям, муж — жене. Существует правило в семье, которое нельзя нарушать. Разводы происходят у этих детей, которые выходили замуж или женились «по-смешному». Развод, например, потому что лайки не ставили».



Ранее Сябитова поддержала идею увеличить пошлину за развод в 8 раз. Инициатива поступила от Минфина. Сейчас услуга стоит 650 рублей. Она отметила, что люди, для которых пять тысяч — «серьёзный удар по бюджету», начнут переговоры, прежде чем разрывать отношения.