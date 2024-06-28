Как влияют на психику модные «серые» интерьеры: комментарий эксперта

Пока моду в сфере дизайна жилья задают миллениалы, с вездесущим серым приходится мириться и всем остальным. Но откуда такое стремление к монохромным интерьерам? Эксперты считают, что поколение, выросшее в интерьерах 90-х, устало от визуального хаоса еще в детстве и их собственный вкус стал противоположностью вкусу родителей.

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«Миллениалы хотят простоты в своих домах. Тренд на оттенки серого действительно отражает наше желание отойти от чрезмерно возбуждающего хаоса нашего детства и создать более спокойную обстановку», — объяснила дизайнер Марисса Уорнер в беседе c HuffPost. Эксперт отметила, что в то время в дизайне преобладал бежевый и другие теплые оттенки, поэтому любовь к серому вполне закономерна.



Психологи, вопреки стереотипам, не видят проблемы в таких интерьерах и не считают их депрессивными. «Лаконичный дом, оформленный в приятных нейтральных тонах, может создать ощущение стабильности и контроля. Простота вещей действительно может помочь снизить стресс и создать ощущение порядка», — считает психотерапевт Дженнифер Чаппелл Марш.

Несмотря на излишнюю степенность, серый интерьер обладает еще парой преимуществ — это долговечность (серый диван явно сохранит товарный вид дольше, чем белый или ярко-желтый), а также экологичность — такой вариант можно стилизовать без капитального ремонта.

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