Когнитивные последствия жизни без внутреннего диалога

Международная группа ученых из Копегагенского университета в Дании и Висконсинского университета в Мэдисоне (США) установила, как отсутствие внутреннего диалога в сознании человека сказывается на его умственных способностях. Исследование опубликовано в научном журнале Psychological Science (PsySci).

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Большинству людей внутренняя речь помогает планировать, запоминать, саморефлексировать и решать другие задачи. Но некоторые из нас по пока неизвестным причинам лишены возможности проговаривать слова у себя в голове. Такое состояние называется «анендофазией».

Чтобы отобрать участников для своего исследования, ученые набрали людей, которые ранее заполнили анкету внутренних репрезентаций в других несвязанных исследованиях. Этот опросник измеряет степень, в которой люди осознают внутреннюю речь и полагаются на нее.

Исследователи разработали четыре эксперимента для оценки способностей участников в различных когнитивных задачах, уделяя особое внимание вербальной памяти и обработке языка.

Первым экспериментом было задание на вербальную память. Участникам предложили запомнить списки слов, которые были похожи либо по написанию, либо по звучанию. Ученые предположили, что внутренняя речь помогает повторять и запоминать слова, а анендофазия — усложняет эту задачу.

Вторым экспериментом была задача на оценку рифмы. Участникам показывали пары изображений и просили оценить, рифмуются ли названия объектов (например, «носок» и «кусок»). Это задание проверяло способность участников сравнивать фонологическую информацию, не полагаясь на внутреннюю речь.

Как показали результаты, участники без внутреннего голоса действительно значительно хуже запоминали слова и воспринимали рифмы.

В третьем эксперименте добровольцы должны были переключаться между разными когнитивными задачами. Оказалось, что с этой проблемой люди с анендофазией справлялись также хорошо, как и люди со внутренним голосом. Ученые выяснили, что человек способен компенсировать отсутствие диалога в своей голове с помощью простых действий. Например, постукивать указательным пальцем при решении одних задач, и средним пальцем при выполнении других поручений.

В будущем команда намерена глубже изучить, как мыслят люди без внутреннего голоса, и на какие когнитивные процессы полагаются при этом.

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