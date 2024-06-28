Восемь причин заказать эротическую фотосессию с собой в главной роли

Признайтесь, у вас хотя бы раз возникало желание сняться в красивой и чувственной обстановке? Если нет, то нужно поскорее представить себя в главной роли эротической фотосессии. Даже если ваши снимки никто и никогда не увидит, польза все равно будет огромная.

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«Я считаю, что будуарная съемка необходима (именно так!) для каждой женщины. Эротические снимки предназначены для вас, а не для кого-то там еще, чтобы отметить, кто вы есть, принять то, где вы находитесь в жизни, и наслаждаться моментом, в котором вы находитесь. Не важно, какой у вас жизненный этап или статус отношений, не важно, какое у вас тело — до или после родов, молодое или зрелое. Без разницы, как далеко, по вашему мнению, вам еще предстоит пройти. Такая съемка — для вас. С эстетической и психологической стороны», — убеждена психолог Радмила Бакирова. И вот почему.



Побаловать себя

В конечном счете, лучшая причина для эротической съемки — это вы сами! Когда в последний раз вы находили время, чтобы уделить время себе? Будучи женщинами, женами, матерями, коллегами, воспитательницами и подругами, мы часто проводим дни, заботясь о других, а будуар предлагает безопасное пространство, отведенное только для вас, чтобы вы были любимы, наделены силой и вниманием.

Открыть в себе новый вид уверенности

«Чувствовать себя уверенно в собственной коже может показаться невозможным. Показывать свою красоту и чувствовать себя рок-звездой или томной соблазнительницей — это то, на что мы не выделяем времени в повседневной жизни, так давайте же сделаем приоритетным чувство прекрасного в себе!», — предлагает Радмила.



Повод купить новое красивое белье

Давайте начистоту — сколько раз вы делали покупки в Интернете, добавляли соблазнительный комплект в корзину, но так и не нажимали на «купить», потому что у вас «не было для этого повода»? Что ж, теперь есть! Пожалуйста. Да, купить красивое белье, чтобы потом, возможно, красиво его снять. Да, вот такая женская железная логика. И не спорьте.

Потому что это весело

Хотя все нервничают, когда приходят на сессию, все страхи исчезнут, когда вы сделаете прическу и макияж, выпьете шампанского или отличного кофе, включите любимую музыку и притворитесь моделью нижнего белья. Или известной актрисой. Или кем-то еще, о чьей роли вы и представить не могли.

Увидеть себя в новом ракурсе

«Будуарная сессия позволит вам взглянуть на то, как вас видят другие люди! Мы сами себе худший критик и фокусируемся на негативном отношении, в частности к своему телу. Но, дамы, каждая женщина уникальна и несет свой собственный вид сексуальности. Но для начала его нужно увидеть, пускай и на фотоснимках», — рассказывает Радмила.



В подарок для вашего партнера

Возможно, и он будет приятно удивлен и восхищен тем, какой вы можете быть еще. И ваши отношения в этом случае станут глубже и богаче на эмоции, ведь теперь ему никогда не забыть обо всех гранях вашей красоты и женственности.

Потому что жизнь меняется

Все мы сталкиваемся с переменами в жизни, некоторые из них захватывающие и желанные, а другие пугающие и неопределенные.

«Я считаю, что уделять время себе очень важно. Запечатлевать себя, чтобы потом, через годы, сверяться с внутренним камертоном, с тем, как далеко вы ушли. А может быть, ваш рост был вглубь? Так или иначе, очень полезно помнить себя разной и в разные периоды жизни и эмоциональных состояний», — утверждает Радмила.



Выйти из зоны комфорта

Заела рутина? Ваша работа с 9 до 18 оставляет ощущение поражения, изнеможения и выгорания? Вы устали от детей, быта, кота и трех рыбок, серых улиц и невозможности что-то изменить? Начните с себя. Посмотрите на другую, новую, возможно, опасную себя. И мир волшебным образом изменится тоже. Или хотя бы станет чуточку более красивым и интересным.