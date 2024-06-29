Главные признаки послеродовой депрессии назвала психолог

Резкие скачки настроения являются главными признаками послеродовой депрессии, заявила NEWS.ru психолог Александра Миллер. По ее словам, в данный период у женщины очень нестабильная и подвижная психика.

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Понять, что у вас послеродовая депрессия, мягко говоря, несложно. Потому что в такой период происходят постоянные перепады настроения. Также отсутствует мотивация и желание что-либо делать, вам не кажется, что вы хорошо выглядите. Постоянно кажется, что все хотят вас обидеть, — подчеркнула собеседница.



Миллер добавила, что женщина может расплакаться из-за «любой ерунды», потому что в период послеродовой депрессии характерно очень сильное проявление эмоций. В такие моменты важна поддержка партнера, отметила психолог.

В такие моменты очень важна поддержка вашего мужчины. Важно понимать, от кого вы хотите родить ребенка, еще до беременности, — заключила Миллер.



Ранее доктор медицинских наук Зухра Павлова заявила, что физическая слабость у человека может говорить о депрессии. Она назвала пять признаков депрессии — недостаточный вес или его потеря, истощение, чувство слабости, низкая скорость ходьбы, а также отсутствие физической активности.