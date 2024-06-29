Психолог посоветовала не строить планы на будущее «тревожным людям»

Если цели не реализуются, человек себя «загонит». Бояться прогнозировать для большинства россиян «естественно», отметила в эфире радиостанции «Говорит Москва» Ирина Корчагина. «Гораздо больше людей, которые не строят планы на жизнь. Потому что строить на жизнь планы — это стрёмно, сложно. Это надо взять на себя ответственность. Это естественно.

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Тут зависит от структуры личности. Если люди тревожные, то лучше планов не строить. Он себя этими планами так загонит. Он себе три плана построит, ни один не выполнит, пойдёт биться головой об стенку и к нам на приём. А сколько перфекционистов у нас на свете, которым надо выполнить всё на пятёрочку. Люди разные». Ранее стало известно, что 72% россиян предпочитают планировать свою жизнь.

Такие данные приводит ТАСС, ссылаясь на исследование ВЦИОМ. Согласно ему, 85% молодого населения (18-35 лет) строят планы на жизнь (против 66% среди «остальных»), 13% россиян не строят планов вообще. Это вдвое меньше в сравнении с россиянами старше 36 лет (29%).