Как определить тип личности по эннеаграмме

Специалисты рассказали о системе типологии личности, которая получила название эннеаграммы, передает издание «Спорт-экспресс».

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Она основана на десяти основных принципах, которые помогают понять страхи человека, его мотивацию и стремления.

По словам психолога Владимира Дернова, единый официальный тест для определения лтипа личности отсутствует. Каждый специалист имеет свои собственные критерии в рамках эннеаграммы.

Кроме того, тест можно найти в интернете: он состоит из списка вопросов, отвечать на которые нужно от «абсолютно не согласен» до «согласен полностью». Эксперты советуют прочитать про все девять типов личности до его прохождения. На прохождение теста уйдет около 15 минут.