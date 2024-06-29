Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак в виде своего портрета

Популярный российский певец и композитор Игорь Николаев зарегистрировал личный товарный знак в виде изображения его самого, следует из базы данных Роспатента.

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Заявка на регистрацию товарного знака в виде портрета певца была подана в сентябре 2023 года, а 18 июня ее принял Роспатент. Срок действия исключительного права по товарному знаку истекает 5 сентября 2033 года.

Товарный знак относится к шести классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Таким образом, он может быть задействован в производстве вина или крепких алкогольных напитков, беспроводном вещании и оказании медицинских услуг, включая хиропрактику.

Ранее «ГлагоL» сообщал, что американская корпорация Coca-Cola начала повторную регистрацию своих товарных знаков в России. Регистрация проводится от лица российского подразделения «Дзе Кока-Кола Компани», она касается брендов Coca-Cola, Sprite и Fanta.