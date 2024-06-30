«Это очень разочаровывает». Девушка не оценила предложение руки и сердце от любимого
Девушка получила предложение руки и сердца от любимого парня, но оно ее совсем не обрадовало. И вот почему.
Автор поста на форуме Reddit поделилась историей из личной жизни. Однажды вечером, когда парочка лежала в кровати после секса, молодой человек сказал:
"Возможно, сейчас не самое лучшее время говорить об этом, но я хочу, чтобы мы обручились к концу года. Как насчет того, чтобы сходить за кольцом летом?".
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Вроде бы, нет никакой проблемы. Но героиню истории расстроило отсутствие эффекта неожиданности и самого кольца.
"Никакого полета фантазии. Мне придется самой выбирать себе обручальное кольцо. Это очень разочаровывает".
Пользователи форума девушку не поддержали.
"Он поговорил с вами по-взрослому и поделился своими мыслями и чувствами. Это гораздо важнее, чем глупые предложения, как в кино", "Это звучит идеально. Вы оба хотите пожениться, поэтому вы оба идете выбирать кольцо".
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