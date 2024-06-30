Частота интимной близости: какая норма у семейных пар

Сколько мужчине и женщине нужно заниматься в неделю любовью? Ответ на этот вопрос пытаются найти специалисты из разных областей на протяжении долгого времени. Но к «единому знаменателю» прийти трудно, так как многое зависит от темперамента, состояния здоровья и микроклимата в паре.

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Чаще – не значит лучше

В 2017 году в журнале Archives of Sexual Behavior были опубликованы результаты масштабного мониторингового исследования, которое проводилось с 1989 по 2014 годы. Его участниками стали более 26 тысяч человек. Оказалось, что в среднем человек занимается любовью 54 раза в год (примерно один раз в неделю). При этом у респондентов понятие «половой акт» оказалось всеобъемлющим, включающим в себя не только традиционную близость, но и оральную, и интимные ласки. А сексопатолог Стефани Герлих уверяет, что в её практике встречались как пары, для которых полового акта в неделю было много, так и те, которым этого казалось явно недостаточно.

Также эксперты не рекомендуют составлять какое-либо расписание, по которому следует заниматься любовью. Так, один из партнёров может находиться в состоянии стресса, другой уставать на работе или испытывать проблемы со здоровьем. Понятно, что при таких раскладах рассчитывать на половой акт, приносящий удовольствие, не следует.

Сделай это по-новому

Ещё одна важная проблема, с которой сталкиваются семейные пары – стагнация. Чем дольше длятся из отношения, тем более обыденной становится интимная жизнь. Многие супруги начинают сравнивать её с очередным просмотром старого фильма, который успели выучить наизусть. В таком случае также говорить о частых половых актах не приходится. Чтобы не оказаться заложниками данной ситуации, нужно подумать над тем, как разнообразить интимную близость.

В первую очередь, нужно убрать раздражающие факторы, которые вводят в состояние стресса. Далее необходимо изучить организм и понять, что именно способно доставить удовольствие. После этого непременно должен состояться откровенный разговор со второй половинкой на данную тему. Не стоит отказываться и от чего нового: откройте для себя новые места, позы, изучите ассортимент в секс-шопе, не пренебрегайте прелюдией. Но самое важное и трудное – это синхронизация полового влечения. Например, один из партнёров любит заниматься любовью по утрам, а другой вечерами.

Как быть?

Психолог Камил Льюис предлагает парам искать компромисс и планировать свой день с учётом акцента на интимную близость. Так, если заняться любовью утром не получается по причине боязни опоздать на работу, то можно попробовать накануне вечером лечь спать пораньше и выспаться.