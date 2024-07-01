Исследование выяснило, готовы ли россияне отказаться от пластиковой посуды

85 процентов наших соотечественников готовы отказаться от пластиковой посуды, выяснило агентство SuperJоb.

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По данным агентства, 45 процентов россиян однозначно заявили о своей готовности отказаться от пластиковой посуды. Еще 40 процентов скорее согласны на такой шаг.

Интересно, что такой выбор чаще поддерживают россияне в возрасте до 34 лет: 46 процентов из них однозначно готовы отказаться от пластика, а 41 - скорее готовы. Только 4 процента опрошенных точно не готовы отказаться от пластиковой посуды, а еще 11 процентов - скорее не готовы. По их мнению, пластиковая посуда удобна. Хотя если ей будет найдена экологичная и недорогая альтернатива, они отмечают, что легко откажутся от пластика.

Прежде всего россияне готовы отказаться от пластиковых стаканов, тарелок и приборов. Если в 2018 году таковых было 70 процентов, то теперь их доля выросла до 85 процентов.