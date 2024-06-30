Почему некоторые мужчины женятся по несколько раз

Народ продолжает обсуждать третью женитьбу Гарика Харламова. Причём многие представительницы слабого пола считают его последнюю жену излишне легкомысленной. Зачем было связывать себя с человеком, у которого уже такое количество браков за спиной? По их мнению, это наглядно демонстрирует, что шоумен слабо приспособлен к семейной жизни.

Действительно ли это так? Что движет мужчинами, которые женятся по несколько раз? И стоит ли связывать с ними свою жизнь?

Надо признать, что Гарик Харламов не одинок. Мужчин, которые имеют за спиной по три-четыре, а то и более браков, в реальной жизни хватает. Публика относится к ним, как правило, настороженно.

«Если человек не смог ужиться с двумя жёнами, то вряд ли с третьей сможет. Значит, человек под себя просто заточен. Эгоист. Такого выдержать сложно», – уверена одна из пользовательниц сети.



Многие твёрдо уверены, что от хороших мужей не уходят. И если человек разведён, да ещё не раз, то, скорее всего, с ним что-то не так.

«Либо зарабатывает мало, либо гуляет напропалую, а может, вообще, простите, импотент. За хороших мужиков бабы держатся», – делится своим мнением в соцсети Татьяна.



Хотя находятся женщины, которые не боятся связывать с ними свою жизнь.

«Моему мужу просто не везло в браках. Так бывает, и это никак не характеризует ни его, ни бывших жён. Искал свою. Нашёл меня. Пятнадцать лет как мы счастливы», – делится Марина.



Согласных с ней на просторах интернета немало.

«Бывает так, что первый раз люди женятся юными совсем, по залёту, потом разводятся, потому что оба не любят друг друга. Второй раз можно тоже ошибиться. Она говорит, например, что любит, но ей нужны только его деньги. Он понимает и – разводится. А третий раз – фортуна, вымоленное у Бога счастье и т.д.», – пишет Ирина.



По мнению специалистов, всё зависит от причин, по которым у мужчины не сложилась предыдущая семейная жизнь и по которым он отваживается на новый семейный забег. Влюблённость Вообще-то принимать влюблённость за настоящую любовь, на волне которой нужно сразу бежать в загс, больше свойственно молодым людям. Однако и среди взрослых мужчин немало таких, которые, влюбляясь в женщину, сразу решают связать с ней свою жизнь. Многим ради этого даже приходится разводиться с предыдущей женой, на которой он женился также по велению сердца.

Такие мужчины, как правило, не изводят своих любовниц годами ожидания. Они сразу же честно во всём признаются жене и отправляются вить семейное гнёздышко с новой избранницей.

«С одной стороны, такие мужчины выглядят благородно – врать и изворачиваться они не хотят, – считает московский психолог Игорь Нефёдов, – но с другой стороны, подобное поведение говорит об их инфантильном восприятии отношений. Влюблённость они принимают за настоящую любовь. А утрату остроты чувств – за конец этой любви».



Рассчитывать, что такой мужчина свяжет с вами жизнь до конца своих дней, не приходится. Рано или поздно вспыхнувшие чувства пойдут на спад, и он устремится на поиски новой влюблённости. Ответственность Многие мужчины воспитаны так, что отношения с женщиной непременно должны закончиться браком. Поэтому каждую женщину, с которой у них возникает серьёзный роман, они по-честному зовут в загс.

Некоторые мужчины регулярно отправляются в загс по причине грядущего появления на свет наследника. Я знаю как минимум двух таких мужчин, которые трижды женаты, и все три раза – исключительно, что называется, по залёту.

А один мой приятель и вовсе каждый раз уходил от очередной законной жены после того, как новая любовница оказывалась в интересном положении. Таким образом он сменил уже четыре жены.

«Конечно, заслуживает уважения, что мужчина считает себя обязанным жениться на женщине, с которой у него серьёзные отношения или которая ждёт от него ребёнка. Но беда таких мужчин, что в их представлении свадьба сама по себе и является венцом отношений. А дальше как получится», – считает психолог.



В процессе семейной жизни может выявиться ряд несоответствий супругов – в интересах, целях, отношении к семье, восприятии жизни и т.д.

Брак же, как мы уже не раз писали, подразумевает постоянную работу над отношениями – стремление понять другого, принять, пойти ему навстречу. Мужчина же, движимый чувством долга, часто просто не успевает как следует узнать свою избранницу. И то, что они не подходят друг другу, становится ясно только после того, как они начинают жить вместе.

Зато такие мужчины, как правило, чадолюбивы и всю жизнь стараются поддерживать детей от всех своих браков. Молодость У многих любителей жениться каждая последующая избранница оказывается моложе предыдущей. Семейный забег такого представителя сильного пола длится от силы лет 10, после чего он разводится и женится на более молодой избраннице, которую спустя время меняет на ещё более юную.

Во многом таким мужчиной движет страх перед старостью. И таким образом он подсознательно пытается продлить свою молодость.

«Кроме того, мужчиной в этом случае движет стремление заточить женщину под себя. Чем моложе, неопытнее и глупее девушка, тем легче выстроить с ней взаимоотношения, которые будут устраивать мужчину. То есть вырастить розу без шипов. Но женщина рано или поздно взрослеет, и начинаются трения. То есть это люди с потребительским отношением к отношениям, извините за тавтологию», – объясняет психолог.



Именно таким потребительским отношением объясняются и многочисленные браки эгоцентричных, зацикленных на себе мужчин.

Гармоничные отношения в обязательном порядке предполагают уступки, компромиссы и умение договариваться. Но мужчины такого склада не готовы ничем поступаться. Они требуют, чтобы их принимали такими, какие они есть. При этом сами совершенно не готовы принимать свою спутницу. Поэтому брак с таким мужчиной в любом случае обречён. Либо он устремится на поиски более молодой и более сговорчивой спутницы, либо жена, сама устав постоянно подстраиваться и не получая отдачи, задумается о разводе. Невезение Некоторые мужчины объясняют свои многочисленные женитьбы невезением. Одним всё время стервы попадаются, другим властолюбивые особы, пытающиеся упрятать под каблук, третьим, наоборот, инфантильные барышни и т.д. Таким образом, представители сильного пола просто перекладывают всю ответственность за развод на жену. Что, разумеется, в корне неверно и определённым образом характеризует мужчину.

«Причину развода такие мужчины, как правило, видят в своих избранницах. И, вступая в повторный брак, они рассчитывают, что новая жена будет лишена недостатков предыдущей», – объясняет психолог.



В основе выбора супруги лежат психологические потребности самого человека, которые он, скорее всего, даже не осознаёт. Поэтому новые спутницы жизни оказываются очень похожими на прежних.

Кроме того, возлагая всю ответственность за крушение предыдущего брака на бывшую жену, мужчина лишает себя возможности проанализировать истинные причины развода. И новый брак становится, по сути, повторением предыдущих ошибок.…Хотя бывают ситуации, когда предыдущие браки распадались просто потому, что люди не подходили друг другу. И существует немало случаев, когда именно в третьем браке мужчина, наконец, находит своё семейное счастье.

У меня есть как минимум три приятеля, которые счастливы в своих третьих браках и не планируют разводиться.

«Развод из-за того, что супруги не смогли найти общий язык, оказались чужими друг другу и т.д., дело довольно частое, – объясняет психолог. – Другое дело, что одни люди учитывают ошибки прошлых отношений и извлекают уроки, а другие переносят эти ошибки в новые отношения».



Но если мужчина способен извлечь уроки из предыдущих разводов и искренне стремится к семейной жизни, то он обязательно остановит свой забег по загсам. И в этом случае третий брак, скорее всего, окажется последним. Если же за спиной мужчины маячит три-четыре развода, то лучше с ним всё же не связываться.