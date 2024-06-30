Жених с невестой попросили у всех гостей один и тот же подарок

В последнее время многие заранее составляют и рассылают список желаемых подарков на праздники. Так поступили и герои истории, детали которой приводит издание The Mirror.

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Предприимчивые жених и невеста за год до торжественного мероприятия разослали приглашения, в которых говорилось следующее:

"Нашим прекрасным гостям. Мы очень надеемся, что вы сможете присоединиться к тожеству. Просим вас не приносить никаких подарков в этот день. Мы были бы рады, если бы те из вас, кто захочет сделать презент, передали (указана даты свадьбы) нам деньги, которые мы сможем потратить на праздник. С любовью,...".



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Пользователи Сети осудили пару за такой подход, так как просьба звучит, скорее, как требование. Дарить деньги на праздники, конечно, уместно, но вот прямо просить их у гостей...

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