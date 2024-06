Как разделять работу и дом удаленщикам? Ученые подсказали три эффективных способа

Исследование: используйте разные телефоны для работы и личной жизни. Удалённая работа может казаться привлекательной, так как тратить время на дорогу не приходится. Квартира у таких работников и дом, и работа сразу. Но в то же время разделять рабочее время и личное при таком раскладе очень сложно. Исследователи дали рекомендации, как разделить эти две сферы жизни.

Как разделить дом и работу на удалёнке

Группа учёных провела исследование и назвала наиболее эффективные способы для того, чтобы разграничить личную жизнь и рабочий процесс. Сделанные выводы опубликованы в журнале The Journal of Occupational and Organizational Psychology.

Физическая тактика

Создайте отдельное место для работы дома;

Используйте отдельные устройства (телефон, планшет или ноутбук) для работы и личной деятельности.

Поведенческая тактика

Не проверяйте электронную почту, сообщения и/или звонки по рабочим вопросам в личное время;

Не сообщайте свой личный номер телефона коллегам для обсуждения рабочих вопросов.

Временная тактика

Указывайте в своём календаре время начала и окончания работы;

Пользуйтесь системой записи для учёта и контроля количества времени, которое тратите на работу.

Коммуникативная тактика

Делитесь своим рабочим календарём с коллегами, чтобы они знали, когда у вас кончается рабочий день.

