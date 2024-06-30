Как разделять работу и дом удаленщикам? Ученые подсказали три эффективных способа

Как разделять работу и дом удалёнщикам? Три полезных совета
Исследование: используйте разные телефоны для работы и личной жизни. Удалённая работа может казаться привлекательной, так как тратить время на дорогу не приходится. Квартира у таких работников и дом, и работа сразу. Но в то же время разделять рабочее время и личное при таком раскладе очень сложно. Исследователи дали рекомендации, как разделить эти две сферы жизни.
Как разделить дом и работу на удалёнке
Группа учёных провела исследование и назвала наиболее эффективные способы для того, чтобы разграничить личную жизнь и рабочий процесс. Сделанные выводы опубликованы в журнале The Journal of Occupational and Organizational Psychology.
Физическая тактика
- Создайте отдельное место для работы дома;
- Используйте отдельные устройства (телефон, планшет или ноутбук) для работы и личной деятельности.
Поведенческая тактика
- Не проверяйте электронную почту, сообщения и/или звонки по рабочим вопросам в личное время;
- Не сообщайте свой личный номер телефона коллегам для обсуждения рабочих вопросов.
Временная тактика
- Указывайте в своём календаре время начала и окончания работы;
- Пользуйтесь системой записи для учёта и контроля количества времени, которое тратите на работу.
Коммуникативная тактика
- Делитесь своим рабочим календарём с коллегами, чтобы они знали, когда у вас кончается рабочий день.
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