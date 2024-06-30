Психолог объяснил, чем отличается мужская депрессия от женской

Психолог Лураски: мужчины в депрессии редко испытывают тихую грусть. Депрессии подвержены люди всех полов, возрастов, национальностей и профессий. Набор симптомов обычно один и тот же, но у разных людей они проявляются во множестве комбинаций. Однако специалисты заметили, что мужчины и женщины иначе переживают депрессивные эпизоды.

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Чем отличается мужская депрессия от женской

Как рассказала психолог из Гарварда Олеся Лураски, при слове «депрессия» многие думают о грусти, апатии и бессоннице. Это классические симптомы депрессии, однако они чаще всего проявляются именно у женщин. И вовсе не потому, что депрессии больше подвержены именно женщины. Просто у мужчин есть другой классический набор депрессивных признаков.

Если женщины во время депрессии испытывают проблемы с концентрацией и сном и постоянно находятся в подавленном настроении, то у мужчин другая тактика. Обычно они:

Отстраняются от близких;

С головой уходят в работу;

Испытывают раздражение и гнев.

Почему так получается

Доктор Эндрю Анджелино, заведующий кафедрой психиатрии в одной из больниц Мэриленда, США, связывает это с тем, что мужчинам с детства говорят, что плакать и испытывать эмоции нельзя. Зато гнев расценивается ими как социально приемлемая реакция для мужчины, поэтому все накопленные переживания они изливают через него, сообщил Daily Mail.

При этом учёные ранее выяснили, что депрессия в молодом возрасте в итоге приводит к снижению когнитивных способностей после 55 лет. Подробнее об этом можно почитать здесь.