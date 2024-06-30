Маркетолог объяснил, как рестораны заставляю тратить денег больше, чем хотелось

Нередко мы попадаемся на уловки маркетологов, даже не подозревая об этом. Примером тому может служить обычное ресторанное меню, в котором спрятано множество маркетинговых приемов. О них «Газете.Ru» рассказала маркетолог и контент-продюсер Юлия Родочинская.

© unsplash

По словам эксперта, в ресторанном бизнесе существует множество стратегий для увеличения среднего чека и поощрения лояльности гостей. Родочинская выделила наиболее распространенные и проверенные уловки.

«Привлекательные описания блюд, для которых используются специальные обороты речи, подчеркивающие аппетитность и красочность позиций. Например, вместо «Паста с креветками», вероятнее всего, в меню вы встретите «Свежая паста с сочными креветками в сливочно-чесночном соусе». В процессе разработки меню маркетологи выбирают наиболее точные и полные формулировки для передачи вкусовых ощущений блюда», — объяснила она.



Упрощение выбора тоже играет важную роль в увеличении общего объема проданных порций. Сокращение позиций в меню до оптимального количества облегчает выбор посетителей. Родочинская отметила, что именно поэтому вместо большого разнообразия опций предлагается несколько, но тщательно подобранных блюд.

«Использование так называемых «charm prices», или «магических цен» создает иллюзию выгоды. Так, при заказе блюда мы предпочтем позицию за 999 вместо 1000. Также отсутствие символа валюты (например, просто 999 вместо ₽999) может сделать цену менее заметной», — добавила эксперт.



Еще один прием маркетологов заключается в размещении наиболее прибыльных блюд в «золотых» зонах меню. Такими считаются верхние правые или верхние левые углы страниц, где чаще всего останавливается взгляд посетителя ресторана. А для увеличения продаж конкретных позиций их выделяют рамками или цветом.

«Маркетологи предпочитают минимизировать информацию о самых дорогих блюдах в ресторане. Как отметил эксперт, таким образом ресторан старается не отпугивать клиентов. А вот для блюд средней цены, как правило, используются более длинные и подробные описания, чтобы создать ощущение, что они стоят своих денег», — подчеркнула специалист.



Родочинская в список маркетинговых уловок также включила разделение меню на категории, использование сетов и комбинаций, персонализация меню по возрасту (для детей) или типу питания (для веганов, вегетарианцев), предложение блюд разного размера: стандартного и большого. Все эти инструменты создают ощущение выгодного предложения, на которое охотно ведутся посетители заведений.