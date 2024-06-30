Психолог, психотерапевт и психиатр: сколько стоит прием и как получить помощь

Даже у здорового и благополучного человека бывают периоды в жизни, когда ему может потребоваться психологическая поддержка. Разобрались, с какими проблемами работают психологи, психотерапевты и психиатры, сколько стоят их услуги и можно ли получить психологическую помощь по ОМС и ДМС.

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Как внимание к психологическому здоровью помогает сэкономить деньги

Люди часто пренебрегают заботой о своем психологическом здоровье: формально ничего не болит и обращаться к врачу не нужно.

Но сложные внутренние конфликты рано или поздно сказываются и на физическом состоянии: пропадает энергия и силы для работы, человек начинает болеть, часто без объективных причин.

Чаще всего на этой стадии пациенты и обращаются к психотерапевтам — и им уже может потребоваться длительное сложное и, как следствие, дорогостоящее лечение. Именно поэтому важно более внимательно относиться к своему психическому состоянию и обращаться за помощью к специалистам вовремя. Это даст силы для работы, саморазвития и поможет избежать дополнительных финансовых трат в будущем.

Важно! Обращение к специалисту — психологу, психотерапевту или психиатру — не всегда требует финансовых трат. Психологическую помощь можно получить бесплатно по полису ОМС, в городских службах психологической помощи населению, на горячих линиях МЧС, в учебных центрах на психологических факультетах вузов. Бесплатную психиатрическую помощь также предоставляют в поликлиниках, больницах и психоневрологических диспансерах.

Кто такой психолог и чем он занимается

Психолог — это специалист с психологическим образованием, который занимается изучением человеческого поведения и психических процессов. Он помогает людям понять и решить их эмоциональные и личные проблемы через консультирование и терапию. Психолог не назначает медикаменты и не ставит медицинские диагнозы.

С какими проблемами можно обращаться к психологу

К психологу можно обращаться с широким спектром проблем, таких как:

Стресс и тревога;

Депрессия (на начальной стадии);

Межличностные конфликты;

Проблемы в отношениях;

Личностный рост и саморазвитие;

Психологические травмы.

Как проходит прием

Прием у психолога обычно включает беседу, в ходе которой специалист задает вопросы, анализирует ответы и помогает клиенту найти пути решения его проблем. Прием может проводиться как в кабинете, так и онлайн. Чаще всего работа с психологом состоит из одного сеанса или короткой серии встреч. По итогам работы психолог помогает прийти к решению и может дать ряд рекомендаций.

Можно ли обращаться к психологу по страховке

ОМС

Недавно правительство РФ утвердило возможность получения бесплатной психологической помощи по ОМС для нескольких категорий граждан. К ним относятся:

Лица на диспансерном наблюдении;

Ветераны боевых действий;

Беременные женщины;

Женщины в послеродовом периоде;

Дети и семьи в сложной жизненной ситуации.

Получить направление к медицинскому психологу можно будет у лечащего врача.

Пока система оказания медицинской помощи по ОМС только внедряется, медицинским учреждениям предстоит набрать в штат квалифицированных специалистов.

ДМС

В рамках ДМС консультации психолога часто включены в пакет услуг, но это зависит от конкретной страховой программы.

Где еще можно получить бесплатную психологическую помощь

Некоторые образовательные и рабочие учреждения предлагают бесплатные консультации психологов для своих студентов и сотрудников.

Кто такой психотерапевт и чем он занимается

Психотерапевт — это медик или психолог, прошедший дополнительное обучение в области психотерапии. Психотерапевт может применять в работе различные терапевтические техники и методы, чаще всего он работает в определенной парадигме — психоаналитической, гештальт-терапии, КПТ-терапии — или же использует мультимодальный подход (разные методы работы).

К психотерапевту обращаются в тех же ситуациях, что и к психологу, а именно при:

Хроническом стрессе и тревоге;

Депрессии;

Посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР);

Расстройствах пищевого поведения;

Проблемах с самооценкой;

Семейных и брачных конфликтах.

Но, как правило, пациент приходит к психотерапевту с целью долгосрочной работы: полноценная психотерапия занимает от нескольких месяцев до нескольких лет.

Как проходит прием у психотерапевта

Прием у психотерапевта может включать как разговорную терапию, так и применение различных методов, направленных на изменение мышления и поведения пациента. Чаще всего пациентам психотерапевта либо не требуется медикаментозное лечение, либо терапевт работает в связке с психиатром, который назначает препараты. У психотерапевта может быть медицинское (психиатрическое) образование, тогда он может назначить пациенту лекарство. Но так делают далеко не все специалисты.

Можно ли обращаться к психотерапевту по страховке

ОМС

Прием у психотерапевта может покрываться ОМС, если это врач-психотерапевт, работающий в государственных медицинских учреждениях (например, в психоневрологическом диспансере).

ДМС

Психотерапия (как и разовые консультации психологов) часто включена в пакеты ДМС, но это зависит от условий конкретной страховой программы.

Сколько стоит прием у психолога или психотерапевта

Стоимость приема у психотерапевта или психолога зависит от региона, опыта специалиста, формата работы (очного или онлайн). Вы можете найти специалиста на агрегаторе, в социальных сетях или по рекомендации знакомых. Цены на услуги специалистов на агрегаторах обычно ниже — из-за более широкого и разнообразного предложения. Как правило, специалисты, зарегистрированные на агрегаторах, работают онлайн, стоимость их часовой консультации начинается в среднем от 1500 рублей и возрастает в зависимости от опыта работы, количества положительных отзывов и т. д.

Средняя стоимость очного приема в кабинете у специалиста в Москве — 4,5–5 тысяч рублей. Цена также может быть выше или ниже в зависимости от опыта психотерапевта.

Кто такой врач-психиатр и чем он занимается

Психиатр — это врач, специализирующийся на диагностике, лечении и профилактике психических расстройств. Психиатры назначают медикаментозное лечение и могут проводить психотерапию, если у них есть специальное образование в этой области.

К психиатру следует обращаться, в частности, при:

Тяжелых формах депрессии;

Биполярном расстройстве;

Шизофрении;

Панических атаках;

Серьезных тревожных расстройствах.

Как проходит прием у психиатра

Прием у психиатра начинается с тщательного обследования, которое включает сбор анамнеза, беседу с пациентом и, при необходимости, дополнительные медицинские обследования. Психиатр может назначить медикаментозное лечение и предложить психотерапевтические сеансы — у себя или другого специалиста.

Можно ли обращаться по страховке

ОМС

Прием у психиатра покрывается ОМС, особенно в случаях, требующих срочной или регулярной медицинской помощи.

ДМС

Консультации и лечение у психиатра часто включены в пакеты ДМС, но это зависит от условий конкретной страховой программы.

Как определить, к какому специалисту обратиться

Психолог. Если у вас есть эмоциональные или личные проблемы, которые не требуют медицинского вмешательства, такие как стресс, проблемы в отношениях или желание личностного роста;

Если у вас есть эмоциональные или личные проблемы, которые не требуют медицинского вмешательства, такие как стресс, проблемы в отношениях или желание личностного роста; Психотерапевт. Если ваши проблемы более серьезные и требуют более длительного профессионального вмешательства, но при этом вы не нуждаетесь в медикаментозном лечении;

Если ваши проблемы более серьезные и требуют более длительного профессионального вмешательства, но при этом вы не нуждаетесь в медикаментозном лечении; Психиатр. Если у вас серьезные психические расстройства или симптомы, требующие медикаментозного лечения и медицинского наблюдения.

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