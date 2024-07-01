Названа веская причина выпить кофе перед сексом

Употребление кофе перед интимной близостью может сделать процесс приятнее, заявила сексуальный психофизиолог Николь Прауз. Ее слова приводит издание Health Digest.

© Lenta.ru

Прауз заявила, что кофеин способен усилить сексуальное возбуждение, поэтому перед половым контактом может быть полезно выпить чашку кофе. Кофеин воздействует на либидо так же, как и на нервную систему по утрам. Он, по словам специалистки, помогает почувствовать себя бодрым и полным энергии после пробуждения, а секс как раз-таки требует определенного уровня выносливости.

Кроме того, Прауз сослалась на последние исследования, показавшие, что регулярное употребление кофе помогает повысить уровень тестостерона у мужчин и сокращает риск развития эректильной дисфункции. Для профилактики проблем с потенцией достаточно выпивать две-три чашки напитка в день, отметила психофизиолог.

Ранее сексолог Сюзанна Вайс назвала неожиданную причину проблем с потенцией. Она предупредила, что с эректильной дисфункцией часто сталкиваются мужчины, изменяющие женам.