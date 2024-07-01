Виртуальный секс: как правильно и безопасно заниматься любовью через смартфон

В условиях, когда вас с партнером могут физически разделять десятки, а то и сотник километров, виртуальный секс становится единственным способом так или иначе сблизиться. Сексолог Ольга Баркова дает несколько рекомендаций тем, кто только планирует освоить цифровой секс и боится нарваться на неприятности.

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Вы должны хорошо знать человека

Помните, что все, что попадает в Сеть, там и остается. Выбирая ненадежного партнера по виртуальному сексу, вы рискуете столкнуться с опасностью в виде шантажа. Ольга:

«Не всегда даже постоянный партнер может быть тем человеком, которому можно на сто процентов доверять, но с малознакомым мужчиной в подобную связь вступать ни в коем случае нельзя».



Правильная платформа

Далеко не все современные площадки для общения так же подходят для виртуального интима. Непопулярные приложения очень часто имеют слабую систему безопасности, а значит, ваш контент интимного характера может легко стать достоянием общественности. Вы же не планируете публичный секс с трансляцией на несколько стран? Для большей уверенности, всегда читайте правила использования приложений и читайте отзывы.

Прелюдия — must have

Даже если партнер далеко, это не значит, что от прелюдии нужно отказаться. Ольга:

«Во время виртуального секса, как правило, больше смущения и из-за этого возбуждения приходится добиваться дольше, а женщине без этого никак».



Не позволяйте партнеру вас торопить и не наседайте сами, дайте друг другу время прийти в нужное состояние.

Режим «не беспокоить»

Помните, что вы используете смартфон или другой гаджет для секса, а значит, вам могут в любой момент помешать уведомления. Наш эксперт рассказывает немало случаев из ее практики, когда пациенты делились историями о прерванном сексе из-за «вмешательства» родных и друзей. Это не слишком приятно в случае, если вам с партнером и так сложно найти время даже для виртуальной близости. Всегда ставьте режим «не беспокоить».

Шуметь можно

Пока вы не можете прикоснуться друг к другу, используйте другие способы максимально возбудить друг друга. Не зажимайтесь и позвольте себе пошуметь — каждого из вас активная реакция партнера будет возбуждать еще больше.