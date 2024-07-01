Психолог дал советы, как поддержать подругу после развода

Одна из причин, по которой некоторые не хотят говорить о своем разводе ни с кем, кроме самых близких друзей, заключается в том, что они не хотят слышать, что скажет большинство людей. Очень немногие из нас умеют реагировать на неприятные личные новости с искренностью и тактом; большинству достаточно нахмурить брови и сказать: «Мне очень жаль», чтобы сразу после этого все почувствовали себя неловко.

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Нельзя сказать, что существует идеальный универсальный сценарий, по которому мы можем реагировать на развод наших друзей, членов семьи и знакомых. Тем не менее, очень важно проявить милосердие и поддержку во время развода друзей. Или сразу после.

Не думайте, что это трагедия

Хотя развод часто бывает трудным и болезненным, это вовсе не означает, что человек, переживающий его, считает его трагедией. Психолог Радмила Бакирова рассказывает, что многие разведенные говорят ей, что чрезмерные соболезнования заставляют их «чувствовать себя так, будто им только что поставили диагноз неизлечимой болезни и через шесть месяцев их не станет». Развод и так достаточно тяжел, чтобы не чувствовать, что тебя жалеют или что твоя жизнь закончена. А ведь для кого-то развод это вообще праздник и давно желанная (и выстраданная) свобода. Словом, не спешите делать «сложное лицо».

Задавайте вопросы (если вы достаточно близки!)

«Вы не экстрасенс, поэтому вполне нормально задавать вопросы», — говорит Радмила.



Можно спросить его, как у него дела, как он себя чувствует и не хочет ли он поговорить об этом подробнее. Вы должны ожидать, что ваш друг, возможно, не захочет говорить об этом сейчас, в любом случае — ваше дело предложить помощь. С хорошей вероятностью, он захочет поговорить о своих чувствах позже.

Предложение времени или предложение совета

Здесь, как и в большинстве других случаев, лучше проявить инициативу, а не пассивность; сказать «давай потусуемся» — это приятно, но вероятность того, что это приведет к реальным планам, меньше, чем конкретное приглашение в краткосрочной перспективе.

«Это не обязательно должно быть что-то серьезное, иногда лучше сделать то, что позволит вашему разводящемуся другу остаться (условно) в пижаме: предложите зайти к вам на ужин или погулять вместе в парке, сходить на концерт любимой группы или на йогу. Действие не так важно, как ваше дружеское присутствие и поддержка», — уверяет Радмила.



Налаживайте связи

Людям, проходящим через развод, скорее всего, приходится иметь дело с множеством проблем, но иногда у них очень мало мотивации или ресурсов для их решения. Возможно, им приходится переезжать или разбираться с финансами. Может быть, им нужна дополнительная помощь по уходу за детьми. Вот где друг может действительно отличиться и помочь делом, а не только словами.

Не ругайте бывшего партнера

Тут открытая рана. Не нужно посыпать ее перцем вперемешку с солью.

«Многие люди и без того стыдятся, что они так долго связывали себя с предателем, абьюзером, бабником или лентяем. Они и без вас отлично знают, что их бывший был не лучшим человеком на свете. Но если вы начнете ругать и костерить партнера, то возникает логичный вопрос: "А куда смотрели мои глаза, почему я так долго ничего не делал(а) по этому поводу". Не нужно усугублять чувство вины. Лучше сосредоточьтесь на позитиве», — говорит Радмила.



Помогите своему другу открыть себя заново

«Люди, состоящие в паре, обычно принимают некую совместную идентичность, и иногда трудно понять, кто ты есть без человека, с которым ты провел последние Х лет, разделяя свою жизнь. Одна из самых полезных вещей, которую могут сделать друзья в такой ситуации, — это помочь своим разведенным друзьям заново открыть для себя, кто они такие», — объясняет Радмила.



Как это сделать? За просмотром хороших глубоких фильмов и последующим обсуждением. Во время совместных духовных практик или путешествий. Во время искренних разговоров за чашкой чаю или когда вы молча смотрите на прекрасный рассвет.