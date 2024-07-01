Психолог объяснил, о чем говорят обиды и ревность

Ревность и обиды человека говорят о его личных установках и ожиданиях, а не об окружающих людях, заявил в беседе с РИАМО психолог Денис Хакимов. По его словам, такие моменты нужно прорабатывать с психологом.

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"Если мы обижаемся или ревнуем, то это те моменты, которые стоит осмыслить и при необходимости проработать с психологом. Они говорят не об окружающих, а о наших ожиданиях и установках", — объяснил специалист.



Хакимов отметил, что это нормально, когда у человека есть границы, за которые он никого не пускает. Нужно уважать эту индивидуальную сферу независимо от того, насколько люди близки.

"В это пространство дверь приоткрывается лишь изредка, чтобы стало видно сокровенное. Насильно пытаться проникнуть туда, навязываться — идея не лучшая", — добавил психолог.



Эксперт подчеркнул, что даже если два человека занимаются совместной деятельностью, нельзя забывать про время на себя. В таком случае, это значит не охлаждение отношений, а желание как-то разнообразить досуг или круг общения, заключил специалист.

Ранее клинический психолог Анастасия Кардиакос заявила, что ревность появляется при негативном опыте в предыдущих отношениях, который стоит проработать, чтобы не навредить нынешним. Она добавила, что человеку необходимо объяснять себе, что он не обязан повторять прошлые поведенческие сценарии.