Психолог назвал пять опасных иллюзий, с которыми стоит расстаться поскорее

Видели ли вы мираж? Он интересен тем, что он может легко обмануть вас, заставив увидеть зеркало воды, а иногда даже оазис в знойный полдень в пустыне. Когда вы приближаетесь к миражу, картинка живой природы постепенно исчезает — и проступает безжизненный и жесткой пейзаж.

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В обычной жизни все именно так. Но есть иллюзии, которые не исчезают автоматически, они могут быть очень упрямыми, и если мы продолжаем в них верить, они могут стать причиной огромных проблем. Осознав их, мы сможем лучше реализовать свой потенциал и предназначение.

Вы будете жить вечно

Большинство людей живут так, будто у них есть все время в мире. Им кажется, что они бессмертные эльфы и у них никогда не закончатся шансы, перспективы и возможности начинать снова, бросать и ждать чего-то.

«Однако то, что все мы умрем, является общепризнанным фактом. Проблема в том, что люди знают о реальности смерти, но большинство просто живет в иллюзии, что у них неограниченное время. В результате многие люди тратят свое время на то, что не способствует их росту и продуктивности. В тот момент, когда вы родились, часы начинают обратный отсчет — и об этом важно помнить, принимая решения. Не самое веселое памятование, но зато честное», — объясняет психолог Марат Вахитов.



Успех измеряется тем, что у вас есть

Многие люди считают, что вы успешны, если у вас есть высшее образование, новейшие гаджеты, самые красивые и дорогие модели автомобилей, большой дом и много денег в банке. Это иллюзия. Правда в том, что существуют разные определения успеха.

«Конечно, нужно стремиться заработать много денег, они дают свободу и возможность помогать, например. Но есть вещи, которые за деньги не купить. Это любовь, эмпатия, умение радоваться жизни, время, проведенное с вашими близкими. Счастливыми нас делают далеко не всегда материальные вещи — и об этом важно помнить в ежедневной гонке», — уверен Марат.



Слова не могут причинить никому вреда

Иногда люди думают, что слова — это всего лишь звуки, с помощью которых мы доносим до окружающих свои мысли и чувства. Порой мы убеждаем себя, что снисходительные, резкие и обидные слова не могут причинить боль другим.

«Если вы живете в иллюзии, что ваши слова не могут никого обидеть, подумайте еще раз. Вы знаете, что словесные оскорбления труднее поддаются лечению, чем физические, Особенно, если это тонко проведенные манипуляции, которые даже легко идентифицировать по типу "А я же не сказал ничего такого". Пассивная агрессия даже хуже прямой и открытой», — настаивает Марат.



Неумение наслаждаться текущим моментом

Люди часто говорят: «Я буду счастлив, только если…». Продолжите и закончите это предложение сами, у вас наверняка есть, что добавить. Счастье огромного числа людей зависит от того, что их окружает. Они будут счастливы, если получат повышение, будут больше зарабатывать, получат новую машину, купят новый смартфон или когда другие люди примут их.

«Проблема в том, что жизнь не всегда следует тому, чего вы хотите. В ней есть свои повороты и изгибы. Какой бы гладкой и комфортной ни была ваша жизнь сейчас, придет время, и она станет суровой — это неизбежно. Поэтому, когда наступают трудные времена, лучше всего сохранять позитивный настрой. Не позволяйте проблемам сбить вас с пути. Счастье, или, лучше сказать, радость, приходит изнутри, прорастает в нас, если это качество есть в характере и натуре. Вы можете быть радостными, даже если все идет не по плану. Вы можете выбрать быть счастливым, что бы с вами ни случилось», — уверяет Марат.



Все закончится, когда вы потерпите неудачу

Многие люди боятся делать что-то новое из-за перспективы потерпеть неудачу. Некоторые даже сдаются при первой же оплошности.