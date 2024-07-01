Желающему загрузить неработающую партнершу бытом мужчине дали совет

Эксперт по отношениям Эм Кларксон дала совет мужчине, который захотел загрузить неработающую партнершу бытом, чтобы обязанности распределялись честнее. Письмо мужчины и ответ специалистки опубликовало издание Metro.

© Lenta.ru

По словам мужчины, его партнерша ходит в офис только два дня в неделю и не желает увеличивать рабочую нагрузку.

«Я зарабатываю в три раза больше, чем она, и работаю полный рабочий день. Как справедливо разделить счета и домашние дела?» — задался вопросом он.



В ответ Кларксон отметила, что баланс оплачиваемого и неоплачиваемого труда трудно найти любым парам.

«Вам нужно сформулировать, что вы на самом деле чувствуете по этому поводу. Если вас не устраивает нынешний расклад — вы чувствуете слишком сильное давление или что вами пользуются — вам нужно дать ей об этом знать. Вы чувствуете, что для справедливого распределения обязанностей ей следует делать больше», — объяснила она.



Кларксон предложила обсудить с женщиной поиск дополнительной работы либо разделить по-новому домашние обязанности, ведь у нее действительно больше свободного времени.

«На мой взгляд, относиться к отношениям как к денежному балансу опасно, поскольку этот баланс никогда не будет справедливым. Но сотрудничать, чтобы создать счастливую и устойчивую жизнь, помимо просто денежного вклада, это главное», — сказала Кларксон.



Ранее Кларксон дала совет партнерше мужчины, постоянно рассказывающего коллегам о своей интимной жизни. По словам специалистки, женщина имеет полное право на установление личных границ.