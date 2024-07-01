Улыбайтесь, господа: психолог рассказал, как юмор влияет на качество жизни

Юмор — яркая особенность человеческого поведения. Ирония, анекдот или меткое замечание помогают в общении даже с незнакомцем: разряжают обстановку, снимают стресс. К Международному дню шутки 1 июля специалист Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов рассказал «Вечерней Москве» о значимости юмора и его влиянии на жизнь.

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Люди — натуры сложные, не всегда у нас получается выразить то, что хочется. Есть определенные запреты и нормы, а также сильные эмоции, выход которым не всегда удается найти. В таких случаях помогает остроумие, смягчая ситуацию и возможный ответ на нее. Помимо этого, смех — это про себя и других. Мы веселимся над шуткой друга или же сами подмечаем забавную деталь в его рассказе о новом коллеге. А порой иронично высмеиваем собственный просчет, когда все утро страстно желали выпить кофе, а, задумавшись, по ошибке купили чай.

Какую пользу приносит веселье? Как можно его использовать в позитивном русле?

Снимает стресс

Смех — средство, благодаря которому неприятные события, неожиданные ситуации, форс-мажоры и сложные разговоры смягчаются. Это происходит за счет дистанцирования, ведь шутя над чем-либо, мы как бы отстраняемся и придаем ситуации форму чего-то неопасного и забавного.

Позволяет понять сложные и неоднозначные ситуации

Нередко переосмысление окружающего мира происходит через новый, юмористический контекст, рождая свежие ассоциации и связи, которых мы могли ранее не замечать. Более того, юмор уменьшает напряжение, вызванное неопределенностью, способствует гибкости мышления и действий — так проще предпринять конкретные шаги.

Помогает наладить общение

Как правило, собравшись компанией старых приятелей, мы начинаем взаимные безобидные подшучивания. Смех — объединяющий механизм, ведь когда нам весело, мы разделяем общее видение мира. Также вовремя вставленное забавное замечание может снизить градус конфликтности и напряжения.

Однако стоит учитывать некоторые моменты. Шутить можно над чем угодно, но не всякие темы будут восприняты благосклонно. Все зависит от самого человека, его воспитания, образования, вкусов и предпочтений. Кого-то рассмешит тонкая игра слов или комичность разговора персонажей в недавно прочитанном романе, а кто-то будет долго смеяться над собакой, которая не может протащить палку через дыру в заборе.

Важную роль играет степень близости. Не стоит с ходу шутить на какие-то темы на грани фола с малознакомыми людьми или в новой компании: вас могут неправильно понять или оскорбиться, приняв что-то на свой счет.

Дает пищу для личностного роста

Самоирония, возможность пошутить над самим собой — признак здоровой и зрелой личности. Важно уметь посмотреть с юмором на какие-то трудности и себя в их контексте, а не высмеивать со злобой и токсичностью собственные слабости и недостатки. Помимо этого, развеселить кого-то, заставить искренне смеяться над позитивной шуткой до колик в животе получится не у каждого. Этим можно гордиться и занести в копилку важных навыков. Самооценка от этого только окрепнет.

"Чувство юмора можно и нужно развивать. Для этой цели расширяйте кругозор, обращайте внимание на различные странности и стечения обстоятельств. Наполните круг общения людьми, которые не критикуют, пытаясь сделать больно, а в веселой форме поддерживают и стараются помочь. Не бойтесь смеяться — главное, чтобы этот процесс нес позитивный заряд. Тогда жизнь наполнится положительными переживаниями, станут заметны новые смыслы в привычных вещах, а с неизбежными трудностями и стрессом справляться станет легче и веселее", — подытожил специалист.



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