Психолог связал пагубные привычки с суицидальными наклонностями

Причиной таких зависимостей могут быть травмы, пережитые в пубертатном возрасте.

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Исправлению способствует длительная работа с психотерапевтом, рассказала Елена Соловьёва в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Зависимость никогда не происходит просто так. Зависимость — это следствие определённой проекции суицидального поведения. Саморазрушение, человек стремится в сторону уйти из этого мира. И осознанно он никогда в этом не признается. И поэтому, чтобы уйти от любого вида зависимости, нужно работать с психотерапевтом вдолгую и понимать, что вы — личность, склонная к зависимому поведению. Вот есть личность независимая и зависимая. Это связано с процессом воспитания, с тем, как мама носила беременность, и с пережитыми травмами в так называемом нежном возрасте, то есть детский, пубертатный образ. Поэтому склонность к зависимому поведению у многих».



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