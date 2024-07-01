Мужчины и женщины рассказали о самых странных комплиментах в их жизни

Мужчины и женщины вспомнили о самых странных комплиментах, которые получали от партнеров или посторонних людей в течение жизни. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit на форуме Reddit.

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Многие пользователи рассказали, что часто слышали неудачные комплименты их цвету глаз — некоторые из них были больше похожи на оскорбления.

У тебя глаза самого красивого оттенка собачьих экскрементов AndrewKyleSmith пользователь Reddit



В колледже я встречался с девушкой, которая говорила, что мои голубые глаза — цвета воды с хлоркой в бассейне Viscount61 пользователь Reddit



Один мужчина также вспомнил обескураживающий комплимент от старшей коллеги в офисе.

Она сказала: «Я смотрела, как ты шел на работу этим утром, — у тебя здоровая походка» ekimlive пользователь Reddit



Молодой врач пожаловался на расстроивший его комплимент от пациентки.

«Выглядите молодо для врача. Вам сколько, 45?» Мне было 26 sfynerd пользователь Reddit



Ранее женщины и мужчины вспомнили о самых страшных случаях мести бывших партнеров после расставания. Многие пользователи признались, что экс-партнеры угрожали их жизни и жизни их близких.