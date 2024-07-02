Счастливый в браке мужчина признался в постоянных изменах жене и получил совет

44-летний мужчина по имени Майк признался, что счастлив в браке с красавицей женой, однако не может перестать постоянно изменять ей. Совет ему дал эксперт по отношениям Кенни Маммареллу-Д'Крузу, сообщает издание iNews.

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Автор письма рассказал, что впервые изменил жене еще в студенческие годы, а затем стал делать это постоянно. При этом супруга всегда знала о его похождениях, но недавно внезапно заявила, что не хочет, чтобы их дочери-подростки росли и знали, что подобные отношения между мужчиной и женщиной нормальны.

«Я не люблю этих случайных женщин, поэтому не знаю, зачем мне рисковать всем хорошим, что у меня есть. Пожалуйста, помогите. Я не хочу разрушать брак, но боюсь, что это произойдет снова», — сказал Майк.



Маммарелла-Д'Круз объяснил, что в целом существует два типа неверности: эмоциональная и физическая. В первом случае люди влюбляются и готовы расстаться с партнером, чтобы начать новую жизнь, во втором — изменяют лишь физически, стремясь сохранить имеющиеся отношения.

Эксперт по отношениям посоветовал мужчине как можно скорее определить причину измен жене и понять, какую роль в этом играет желание разнообразия.

«У вас сильное половое влечение? Хорош ли ваш секс с женой? Влияет ли на ситуацию, например, употребление алкоголя на желание изменить? Достаточно ли высокая у вас самооценка?» — поинтересовался Маммарелла-Д'Круз.



Только найдя ответы на эти вопросы, мужчина сможет принять правильное и приемлемое для всех членов семьи решение. Однако, по его мнению, существует лишь два выхода: либо перестать изменять и вернуть доверие жены, либо развестись.

Ранее ученые перечислили психологические маркеры будущей измены в отношениях. В частности, они отметили, что к изменам склонны недоброжелательные мужчины.