В каком возрасте люди проявляют больше эмпатии

PAG: молодежь менее склонна к эмоциональной эмпатии, чем пожилые люди.

© Родной город

Специалисты из Университета Южной Австралии и Университета Флиндерса установили связь между возрастом человека и его склонностью к сопереживанию. Результаты исследования опубликованы в издании Psychology and Aging (PAG).

Эмпатией называют умение распознавать чувства и эмоции других людей, понимать их внутреннее состояние. Людям, склонным к эмпатии, проще выстраивать коммуникацию.

Существуют две теории, противоречащие друг другу. Первая утверждает, что пожилые люди отдают предпочтение эмоционально значимым целям, что приводит к усилению эмоциональной эмпатии. Вторая предполагает, что когнитивные нарушения в старшем возрасте негативно сказываются на эмоциональном функционировании.

Ученые провели анализ 440 научных статей и выделили 33 работы. В исследованиях было задействовано 108 тысяч человек в возрасте от 18 до 100 лет. Выяснилось, что пожилые люди проявляют более высокую эмпатию по сравнению с молодежью. Это подтверждает теорию социально-эмоциональной избирательности.