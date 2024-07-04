Аналитики «МегаФона» узнали, какие приложения используют «МегаФона» для знакомств

В последний год отечественные дейтинг-сервисы начали привлекать больше внимания после закрытия Tinder в России. Согласно данным от «МегаФона», использование этих сервисов выросло на 20%. Самыми популярными стали LovePlanet, Tabor и Teamo.

LovePlanet выделяется среди них — за год использование сервиса выросло на 30%. Tabor занял второе место с ростом на 21%, а Teamo на третьем с ростом на 56%. В топ-5 также входят Mamba и Beboo.

Среди сервисов с наилучшей динамикой роста выделяется Waplog, где за год трафик вырос в пять раз. Nekto также показал значительный рост — на 42%. По числу уникальных пользователей лидирует Mamba, чья аудитория выросла на 12%, за ним следуют Tabor (+25%) и Nekto (+150%).

Большинство пользователей дейтинг-сервисов — мужчины, которые составляют 62% от общего числа и потребляют 73% всего трафика. Предпочтения в использовании сервисов различаются по возрастным группам: молодёжь, от 18 до 34 лет, чаще выбирает Tabor, в то время как пользователи старше 35 лет чаще предпочитают LovePlanet.