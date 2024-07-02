«Детские» вопросы о сексе, на которые сложно ответить

Кажется, что с возрастом автоматически приходит то самое понимание — что же такое секс и с чем его «едят». На самом деле, даже опытные в сексе люди могут быть профанами в некоторых интимных вопросах. Сексолог Александра Гребенникова собрала самые популярные вопросы от своих клиентов на тему секса, на которые вроде бы мы все должны знать ответы.

Мужчина продавливает на секс. Обязательно ли соглашаться?

С одной стороны, большинство ответило бы на этот вопрос — конечно, нет, но на практике примерно 65% женщин соглашаются на интимную близость, даже если не хотят, однако желание удержать партнера заставляет перешагивать через себя. Александра: «Здоровый секс всегда происходит с согласия обоих партнеров. Ваша психика просто не выдержит постоянного насилия, а секс через принуждение — всегда насилие, пусть даже в отношениях». К слову, этот момент обязательно нужно прояснить для своего подрастающего ребенка, который только вступает в «большой секс».

Как понять, что оргазм был

Что интересно, далеко не все женщины могут внятно объяснить, что такое оргазм и был ли он вообще. С мужчинами все понятно — их оргазм всегда очевиден, но женский организм работает совершенно по-другому. Наш эксперт поясняет, что физически оргазм сопровождается учащенным сердцебиением, схваткообразными ощущениями в районе малого таза, в эмоциональном плане — наступает полное расслабление после сильнейшего напряжения.

Оргазм случается не каждый раз. Со мной определенно что-то не так

Вопрос оргазма волнует каждую вторую клиентку нашего эксперта. Женщины довольно часто уверены, что оргазм — само собой разумеющееся завершение любого полового акта. Не совсем так. Александра: «Во-первых, женский оргазм в большей степени зависит и от усилий самой женщины — не полагайтесь только на мужчину, многие из них очень плохо понимают женскую физиологию. Во-вторых, совершенно нормально, когда секс не каждый раз заканчивается оргазмом».

После первого раза не бывает беременности

Утверждение, которое популярно даже в наше время. Среди молодых людей распространено мнение, что первые несколько половых контактов не приводят к беременности. Но здесь важно понимать, что зачатие возможно при любом прямом интимном контакте, если оба партнера половозрелые люди. Этот момент также стоит обсудить со своим подростком, если вы не хотите вместе со своим ребенком решать вопрос нежелательной беременности в раннем возрасте.