Как перестать слишком много думать и начать делать: отвечают психологи

Порой для принятия простого решения вам могут потребоваться долгие часы раздумий? У подобных ситуаций есть название — психологи называют это чрезмерным или избыточным мышлением. Другими словами, это все случаи, когда умственная активность неэффективна и бессмысленна. К слову, такое поведение, по мнению ученых, больше свойственно женщинам.

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«Чем меньше мы контролируем ситуацию или жизнь в целом, тем больший стресс мы испытываем и тем больше вероятность того, что мы будем слишком много думать. К сожалению, женщины, как правило, в меньшей степени контролируют свою собственную жизнь», — объяснила психолог Кэтрин М. Питтман в беседе с Yahoo News.



Более того, чрезмерное мышление часто сопутствует еще одной, наиболее распространенной среди женщин черте характера — перфекционизму. Вечный поиск идеального варианта ожидаемо приводит к мысленному хождению по кругу. Справиться с вредной привычкой помогут несколько лайфхаков от специалистов. Во-первых, важно упорядочить регулярные действия. Например, вам не нужно каждый раз решать, в чем лучше пойти в офис, а какие продукты вам нужны на ужин, если у вас есть несколько рабочих костюмов и стандартный список для покупок.

Во-вторых, уметь отвлечься. Мозг устроен таким образом, что тело физически реагирует на воображаемые ситуации, в том числе проблемные. Таким образом, мысленно перебирая негативные сценарии, вы испытываете стресс и зацикливайтесь на предмете рассуждений еще больше. Когда чувствуете нечто подобное — просто займитесь чем-то другим. И наконец, бороться с чрезмерным обдумыванием решений можно с помощью физической активности. Скажем, пробежка прекрасно поможет очистить голову от назойливых мыслей. Устроить тренировку можно и до того, как проблема избыточного мышления даст о себе знать, чтобы подготовиться к решению беспокоящего вас вопроса.