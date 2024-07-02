Я тебя слышу: правила эффективной коммуникации для руководителей и сотрудников

Основные положения выстраивания эффективной системы коммуникации в компании раскрыла эксперт по психологической безопасности на рабочем месте Ирина Просвирякова.

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Коммуникация в компании – двухсторонний процесс, в котором участвуют как руководители, так и подчиненные. Ошибки в общении могут возникать на всех уровнях. Важно их не игнорировать и исправлять, чтобы выстроить теплый человеческий контакт и конструктивный диалог. Это в свою очередь будет способствовать улучшению взаимопонимания, снижению конфликтов, повышению вовлеченности и производительности коллектива.

Согласно исследованиям консалтинговой компании McKinsey, эффективная коммуникация внутри компании повышает ее производительность на 25% и позволяет принимать на 50% более качественные решения. Какие правила помогут руководителям и подчиненным в общении друг с другом, рассказала основатель международного научно-тренингового центра «Фактор Лидера», эксперт по психологической безопасности на рабочем месте Ирина Просвирякова.

Согласно данным крупнейшей в мире организации по управлению персоналом SHRM, открытая и честная коммуникация значительно увеличивает уровень доверия в команде и удовлетворенность сотрудников и на 30% снижает количество конфликтов.

Специалисты, которые чувствуют себя информированными и вовлеченными в процессы компании, более мотивированы и заинтересованы в достижении общих целей. Gallup сообщает, что организации с высокой вовлеченностью сотрудников имеют на 21% более высокую производительность и на 37% меньше больничных дней.

Эффективная коммуникация обеспечивает четкость в распределении задач и ролей, что позволяет специалистам работать более продуктивно и слаженно. Открытые и поддерживающие отношения внутри команды способствуют обмену идеями и креативными решениям, это стимулирует инновации и развитие новых продуктов и услуг.

Правила коммуникации для руководителей

Регулярная и конструктивная обратная связь. Проводите встречи с сотрудниками для обсуждения их прогресса и текущих задач. Обязательно говорите про плюсы и сильные стороны, а также про то, что должно быть исправлено и улучшено. Старайтесь избегать критики и эмоций. Harvard Business Review подчеркивает важность постоянной обратной связи для поддержания мотивации и вовлеченности сотрудников.

Активное слушание

Уделяйте большое внимание тому, что говорит подчиненный, не прерывайте его и не отвлекайтесь. Проявляйте эмпатию. Старайтесь понять эмоции, уважайте чувства и точку зрения специалистов. Исследования показывают, что активное слушание способствует улучшению взаимопонимания и снижению конфликтов.

Прозрачность и честность

Делитесь важной информацией о компании и текущих проектах. Будьте честны в своих ответах и объяснениях, даже если новости не всегда позитивны. Прозрачность в управлении способствует повышению доверия, вовлеченности и создает ощущение безопасности в команде.

Поощрение открытого диалога

Создайте безопасную среду и атмосферу, где сотрудники не боятся выражать свои мнения и идеи. Стимулируйте сотрудников задавать вопросы и предлагать улучшения. Эми Эдмонсон в своем исследовании подчеркивает важность психологической безопасности для стимулирования инноваций и командной работы.

Четкость и конкретика

Ясно формулируйте цели и задачи, чтобы избежать недоразумений. Конкретизируйте, что именно требует улучшения и каким образом это можно достичь.

Использование технологий

Внедрите новые инструменты для внутренней коммуникации, такие как корпоративные мессенджеры и видеоконференции. Используйте цифровые платформы для управления проектами и обмена информацией. McKinsey отмечает, что современные технологии для коммуникации значительно повышают эффективность взаимодействия в компании.

© Inc-News

Правила коммуникации для сотрудников

Внимательность

Умение слушать — один из ключевых аспектов успешной коммуникации. Когда кто-то говорит, постарайтесь не перебивать, не отвлекаться и полностью сосредоточиться на собеседнике. Покажите, что вы действительно заинтересованы в том, что говорит ваш коллега или руководитель. Это можно сделать с помощью вопросов, уточнений и невербальных сигналов, таких как кивки или улыбка.

Открытость и честность

Не бойтесь выражать свои мысли и чувства. Если у вас есть идеи или предложения, делитесь ими. Открытая коммуникация способствует более эффективному сотрудничеству. Всегда говорите правду и будьте искренними в своих намерениях. Это помогает создать атмосферу доверия и уважения в коллективе.

Уважение друг к другу

Всегда общайтесь с коллегами и руководителями с уважением, даже если ваши мнения или подходы отличаются. Избегайте грубых или оскорбительных высказываний. Не забывайте хвалить и признавать достижения своих коллег. Это помогает поддерживать положительный рабочий климат.

Готовность к обратной связи

Важно уметь не только давать, но и принимать обратную связь. Слушайте внимательно, не перебивайте и не воспринимайте критику лично. Рассматривайте обратную связь как возможность для роста и улучшения. Обдумайте полученные замечания и постарайтесь применить их на практике.

Владение цифровыми инструментами

Они помогают поддерживать связь и координировать работу, особенно в удаленных командах. Можно применять Google Docs или Trello, Яндекс.Документы, Asana, Yandex Tracker и многое другие, чтобы все имели доступ к актуальной информации и могли легко вносить свои предложения.

Разрешение конфликтов

Обсуждайте проблемы сразу, чтобы избежать их обострения. Подходите к решению конфликтов конструктивно. Слушайте все стороны, ищите компромиссы и старайтесь найти взаимовыгодное решение.