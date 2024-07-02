Эксперты назвали идеальное количество половых партнеров для мужчин и женщин

Немецкие ученые из Саарского университета определили идеальные уровни сексуальной активности для мужчин и женщин в глазах окружающих. Исследование опубликовано в научном журнале Social Psychological and Personality Science (SPPS).

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Команда сосредоточилась на широко известном вопросе двойных стандартов, согласно которому общество более благосклонно к сексуально активным мужчинам, тогда как от женщин в социуме требуют большей скромности в плане интимной жизни.

Эта традиционная точка зрения была поддержана многочисленными исследованиями, но их результаты не всегда были последовательными.

В новой работе команда проанализировала две выборки с общим количеством в 360 участников.

Добровольцам предложили оценить, как социум относится к 25-летнему мужчине или женщине, которые демонстрируют один из семи уровней сексуальной активности: от очень низкого до очень высокого.

Уровни оценивались по семи различным показателям: количество долговременных сексуальных партнеров, количество случайных сексуальных партнеров, возраст начала половой жизни, частота половых актов, частота мастурбации, частота появления сексуального влечения и частота сексуальных фантазий.

Исследование подтвердило несколько традиционных взглядов на сексуальные двойные стандарты, а также предложило новые идеи. Одним из основных выводов было то, что высокий уровень сексуальной активности был оценен более благоприятно для мужчин, чем для женщин.

Значимым и новым открытием стало то, что умеренный уровень сексуальной активности оценивался наиболее благоприятно как среди мужчин, так и среди женщин, что ставит под сомнение представление, что только крайности (очень высокий уровень для мужчин и очень низкий для женщин) социально вознаграждаются.

Исследователи определили «идеальный уровень сексуальной активности», при котором общественные оценки были наиболее позитивными.

Для мужчин идеальным числом сексуальных партнеров было около 4–5 в течение жизни, с 2–3 случайными сексуальными партнерами и возрастом сексуального дебюта от 18 до 20 лет. Их также рассматривали наиболее благоприятно с частотой половых сношений в 4-5 раз в неделю, мастурбацией 3-4 раз в неделю, сексуальным желанием три раза в день и сексуальными фантазиями три раза в день.

Для женщин идеальные уровни были ниже: около 2-3 сексуальных партнеров в течение жизни, 1-2 случайных сексуальных партнера и возраст сексуального дебюта в 16-18 лет. В идеале женщины должны были заниматься сексом 3-4 раза в неделю, мастурбировать 2-3 раза в неделю и испытывать сексуальное желание и фантазии дважды в день.

Исследователи также изучили, оказывают ли отклонения от идеального уровня сексуальной активности асимметричное влияние на общественные оценки. Они обнаружили, что женщины, которые превышают идеальный уровень, подвергаются более суровому осуждению, чем мужчины, что усиливает общественное наказание за высокую сексуальную активность у женщин.

Но мужчины, которые опускаются ниже идеального уровня, сталкиваются с более негативными оценками, чем женщины, что подчеркивает общественное давление на мужчин, заставляющее их быть сексуально активными.