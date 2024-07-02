Эмоциональное выгорание: чем нам вредят соцсети

На улице такие жаркие дни, а вы не можете встать с кровати? Вас весь день преследует усталость, апатия, ощущение физического и психологического истощения. Это все симптомы эмоционального выгорания. Сегодня оно становится чуть ли не нормой. Чем опасно такое состояние и как его предупредить, WomanHit рассказала автор и ведущая тренингов по саморазвитию для женщин Перукуа.

Что такое эмоциональное выгорание?

Этот термин был впервые введен в 1970-е годы, а в 2019 году включен в МКБ−11 — международный классификатор болезней. Изначально под ним понимали синдром, развивающийся в результате хронического стресса на работе. Но в наши дни ученые признают, что выгорание происходит не только в профессиональном плане, но и в любой сфере жизни.

Сегодня современных людей все чаще преследуют эмоциональные качели, вызванные постоянным внешним давлением. Это касается и соцсетей, которые, с одной стороны, «разводят» нас на сравнение себя с окружающими, зависть, ревность, чувство неполноценности — а это все формы стресса, т. е. высокий кортизол и адреналин. А с другой, соцсети дают «поддержку» в форме милых мемов, шуточек и прочего через гиперстимуляцию гормона удовольствия, выжигая дофамин.

«Сюда же можно добавить кричащие заголовки новостей, стремящуюся вызвать хоть какой-то эмоциональный отклик рекламу, которая „лезет изо всех щелей“. Стресс создают и легкие манипуляции в семье, давление на работе, пробки на дорогах и теснота в транспорте», — рассказывает наш эксперт.



Конечно, в этом во всем сложно чувствовать себя гармоничной и счастливой. Такие качели выводят нас из себя, и постепенно мы растрачиваем весь свой «эмоциональный банк», чувствуя себя опустошенными, выгоревшими и потерянными. Симптомы будущих проблем легко уловить, если просто обращать больше внимания на свой эмоциональный мир и ритм жизни. Перукуа уточняет, что к ним относится:

1. Вспыльчивость и эмоциональная реактивность

Состояние, когда мы начинаем терять себя и чувствовать опустошение, очень болезненно реагируем даже на незначительные эмоциональные провокации.

«Понаблюдайте за своими реакциями в течение дня. Попробуйте порефлексировать на события последней недели, посмотрите, где вы вышли из себя. Была ли ваша реакция пропорциональна ситуации, или вы явно переборщили? Выписывайте сначала события, не задумываясь о них, а потом проанализируйте каждое, поставьте рядом с ним комментарий. И сделайте выводы», — советует наш эксперт.



2. Плохой сон

Выгорание — это еще и нарушение гормонального баланса, в частности, естественного дневного ритма выделения кортизола. Если вечером у вас его слишком много, то вы еще долго не сможете уснуть.

3. Неспособность проснуться

И еще про кортизол. Перукуа:

«В норме вечером в организме он присутствует в минимальном количестве, а утром мы получаем от тела должный сигнал „пора шевелиться“ в виде впрыска этого гормона. Когда начинается выгорание, этот ритм сбивается. Вечером кортизол „зашкаливает“, а утром его не хватает. Мы лежим безвольно в постели, не можем проснуться и начать активно день».



4. Потребность в энергетиках или кофе

Не получая кортизол естественным путем, мы заставляем тело вырабатывать его путем стимуляции надпочечников кофе или энергетиками. Однако их действия хватает на пару часов и нам требуется еще порция.

«Это плохой сигнал: кофеиновая зависимость говорит о том, что вы на пути к эмоциональному выгоранию», — предупреждает наш эксперт.



5. Снижение продуктивности

Раньше вы были электровеником и все успевали, делая несколько дел одновременно, а сейчас едва хватает концентрации внимания на то, чтобы с трудом выполнять основные функции — это прямой симптом эмоционального выгорания.

6. Потеря желаний или «смысла жизни»

Вы выжигаете свой дофамин стимуляцией мемами и юмором, и ваше тело перестает посылать сигналы мотивации. Перукуа:

«Раньше выработка дофамина была связана с достижениями, а теперь вам достаточно полистать ленту соцсетей. Они вытесняют вашу активность. И за несколько оборотов такого гормонального „колеса“ вы можете превратиться в овощ, поэтому ловите момент на ранних стадиях».



Как избежать эмоционального выгорания?

Перукуа советует прежде всего начать освобождаться от зависимостей, в том числе от просмотра соцсетей.