Летняя лень: эксперты рассказали, как с ней бороться

Летом даже самые привычные действия и задачи могут даваться с трудом. Эксперты помогают разобраться в причинах этого состояния.

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Лето — прекрасная пора, ассоциирующиеся у многих с долгожданным отдыхом. Однако немало людей продолжают работать летом, да и у тех, кто не занят работой, много других важных дел и задач.

Как найти в себе силы на их выполнение, если одолевает летняя лень? Почему лень особенно активно проявляет себя в три летних месяца и как её победить, расскажут эксперты.

Почему?

Так много нужно успеть, но вы постоянно откладываете дела, обещая себе взять за них через 10 минут/после обеда/придя с прогулки, и в итоге либо вообще не берётесь за то, что запланировали, либо начинаете делать это слишком поздно... Это повод разобраться в причинах лени.

Психолог и гештальт-терапевт Эмма Райман выделяет следующие причины:

Высокие температуры. Жаркая погода может вызывать усталость и уменьшать желание быть активным;

Сезонное изменение ритма жизни. Летом часто меняются распорядок дня и режим работы, что может приводить к потере мотивации;

Связь с отдыхом. Лето часто ассоциируется с каникулами и менее интенсивной работой, что может способствовать расслаблению;

Долгий световой день. Больше дневного света может нарушать привычные циклы сна и бодрствования, что приводит к ощущению усталости.

Нейропсихолог, нейралинер Марина Винберг дополняет этот список ещё одним пунктом — снижение уровня витаминов: "Летом меняется наш рацион. Мы можем потреблять больше свежих фруктов и овощей, но при этом снизить количество потребляемых белков и углеводов. Изменение диеты может привести к дефициту некоторых витаминов и микроэлементов, что негативно сказывается на уровне энергии и общем самочувствии", — отмечает она.

Как бороться?

Несмотря на то, что летом кто-то может позволить себе освободиться от привычный повседневной ответственности (уйдя в отпуск, отправив ребёнка в лагерь и т.п.) оставаться активным и собранным всё-таки необходимо. Иногда лень накрывает с такой силой, что трудно замотивировать себя даже на банальный поход в магазин, уборку в доме или прогулку с питомцем. Это состояние можно и нужно победить.

Клинический психолог, основательница академии сверхсознательного коучинга Omline предлагает следующие несложные способы борьбы с летней ленью:

Поддерживайте стабильный режим дня: Старайтесь придерживаться регулярного расписания сна и бодрствования, чтобы поддерживать биологический ритм и укреплять свою энергию;

Активные занятия и спорт: Регулярная физическая активность помогает улучшить настроение и повысить уровень энергии. Выбирайте время для занятий, когда погода не такая жаркая, например, утром или вечером;

Планируйте и ставьте цели: Определите свои приоритеты на лето и разработайте четкий план действий. Это поможет поддерживать мотивацию и дисциплинировать себя в достижении целей;

Управление стрессом и расслабление: Изучите методы релаксации, такие как йога, медитация или дыхательные упражнения, чтобы снизить уровень стресса и повысить общее самочувствие;

Здоровое питание и гидратация: Питайтесь сбалансировано и употребляйте достаточное количество воды в течение дня. Это поможет поддерживать высокий уровень энергии и улучшать ваше физическое и эмоциональное состояние.

© Inc-News

Несколько полезных рекомендаций от Марины Винберг:

Установите режим дня

Соблюдение режима сна и бодрствования — ключ к поддержанию энергии и продуктивности. Старайтесь ложиться спать и вставать в одно и то же время, даже в выходные. Обеспечьте себе достаточное количество сна (7-8 часов в сутки) и создайте комфортные условия для отдыха: затемните комнату, поддерживайте оптимальную температуру.

Охлаждение и гидратация

Чтобы справиться с жарой, используйте кондиционеры или вентиляторы, пейте больше воды и избегайте перегрева. Носите лёгкую и дышащую одежду, принимайте прохладный душ и пейте прохладительные напитки. Важно поддерживать оптимальный уровень гидратации, чтобы организм мог эффективно функционировать.

Использование нейротехнологий

Современные нейротехнологии, такие, как приложения для медитации и управления стрессом, могут помочь поддерживать эмоциональное и физическое благополучие. Например, приложение Neuralean предлагает техники и упражнения, которые помогают справляться с усталостью и поддерживать высокий уровень энергии.

Летняя лень — это следствие естественной реакции организма на изменение ритма жизни и климата. Опасаться её не стоит, но важно находить баланс между активной деятельностью и отдыхом, чтобы извлечь из трёх летних месяцев максимум пользы.