Красавица и чудовище: как часто красивые и некрасивые люди создают друг с другом пары

В новом метаанализе, опубликованном в Personality and Individual Differences, оценивались внешние данные около 1300 гетеросексуальных пар. Оказалось, что, в среднем, люди оценивают себя довольно точно и склонны встречаться и вступать в брак с людьми примерно того же уровня красоты, сообщает Университет Флориды.

© Телеканал «Наука»

«Идеалы красоты меняются. С другой стороны, основы того, что люди считают привлекательным в разных культурах и во все времена, довольно постоянны», — пишут авторы.



После просеивания данных за 52 года выяснилось, что люди склонны выбирать настолько же привлекательных партнеров, как и они сами.

Более того, исследователи выяснили, что мужчины лучше определяют снижение своей привлекательности с возрастом. И мужчины, и женщины оценивают привлекательность примерно одинаково, оценивая черты лица и тела, такие как фигура «песочные часы» у женщин или размер туловища или даже низкий голос у мужчин. Также было обнаружено, что непривлекательность, особенно для «краткосрочных отношений», рассматривается как «разрушающий фактор».

И мужчины, и женщины в качестве важных факторов при создании романтических отношений поставили привлекательность на первое место. Затем следует, насколько похожим по характеру, ценностям и увлечениям является другой человек, а также наличие взаимности. По мере того, как люди становятся старше, важность внешней привлекательности становится менее значимой.