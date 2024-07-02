Жених запретил отцу произносить речь на свадьбе, узнав ее содержание

Свадьба – радостное, но волнительное событие в жизни любого человека. И некоторые факторы могут лишь усугубить ситуацию.

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Молодой человек, который пожелал остаться анонимным, поделился своей историей на форуме Reddit. Беспокойство у него вызывает собственный отец, который планирует произнести речь во время торжества. Что же тут такого страшного и неожиданного, спросите вы? Вся проблема заключается в том, что именно планирует сказать отец жениха.

Мужчина, поздравляя молодоженов, хочет упомянуть свою жену, которую любит больше жизни, и посвятить гостей в детали их истории любви. Сына это категорически не устраивает, ведь речь в таком случае пойдет вовсе не о его родной матери…

«Последнее, что я хочу услышать в день своей свадьбы — это то, как сильно он обожает свою жену. Ведь таким образом он, по сути, заявляет, что моя мама ничего для него не значит. Она умерла 8 лет назад, и новую маму я так и не обрел».



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Герой истории решил все честно высказать отцу. Разговор прошел не очень удачно: глава семейства сказал, что не видит в своей речи ничего дурного и в любом случае ее произнесет.

«Он велел мне перестать вести себя «как маленький мальчик и вырасти». Я ушел. Потом позвонила его жена и закатила истерику из-за нашей ссоры».



Пользователи Сети поддержали жениха и его позицию. Отец, по их мнению, должен учесть мнение родного сына и поступить так, как он попросит.

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