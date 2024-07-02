Женщина разоблачила измену мужа благодаря «калькулятору»

Зачастую измены раскрываются совершенно случайным образом, и известия о них становятся для второй половинки настоящим шоком. Так и произошло и с героиней истории, деталями которой она сама же и поделилась на форуме Reddit.

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Однажды вечером женщина заметила, как ее муж скачал на телефон приложение со значком калькулятора. Ее это удивило: мол, функция и так предусмотрена на гаджете. Мысль не выходила из головы, поэтому сразу же, как представилась возможность, она стала искать эту иконку в магазине приложений. А когда нашла, ее это совершенно не обрадовало…

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Оказалось, что на самом деле это никакой не калькулятор, а запароленный фотоальбом. После нехитрых манипуляций героиня истории получила доступ к секретным файлам, которые представляли собой интимные переписки и фотографии мужа с незнакомкой. У него был затяжной и, видимо, очень бурный роман с коллегой.

«Я вся тряслась. Потом каким-то образом я взяла себя в руки, положила его телефон обратно и пошла спать в комнату нашего сына».



На следующее утро женщина сделала вид, что ничего не произошло, а сама тайно связалась с адвокатом по разводам.

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