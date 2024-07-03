Секс в самолете. Зачем люди делают это на высоте и почему их не останавливают

15 процентов участников опроса, проведенного в 2020 году среди 1600 путешественников, признались, что они пробовали заниматься сексом на борту самолета. Большинство из них (74,9 процента) отметили, что делали это со своей второй половинкой, 19,6 процента предавались любовным утехам с незнакомцем, 14,6 процента — с другом, а 6,9 процента — с коллегой. Часто людьми движет желание присоединиться к так называемому клубу Mile High Club. Откуда пошло это понятие, кто из знаменитостей был застукан за непристойным занятием на борту и что движет желающими поэкспериментировать в полете путешественниками — разбиралась «Лента.ру».

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Что такое Mile High Club

Термин Mile High Club появился в 1916 году. Так на сленге называют неофициальное сообщество людей, которые занимаются сексом в воздухе. Первым членом «клуба» стал молодой летчик по имени Лоуренс Сперри, который создал аппарат, ставший прототипом системы автопилота. Его изобретение помогало самолету сохранять устойчивость в течение длительного периода времени в то время как пилот мог переключать свое внимание на другие вещи. Сперри и его спутницу, cветскую львицу Дороти Райс, спасли в Атлантическом океане после крушения оборудованного таким автопилотом самолета. Оба пассажира были обнажены, но клялись, что в возникшем хаосе при падении они сорвали с себя одежду. Однако журналисты им не поверили, и газеты того времени пестрели хлесткими заголовками.

В исследовании портала Лиам Нисон и Джон Траволта, актриса Гвинет Пэлтроу, певец Джон Ледженд, звезда реалити-шоу Ким Кардашьян, певица Джанет Джексон, предприниматель Ричард Брэнсон, супермодель и актриса Тайра Бэнкс.

Бортпроводники вмешиваются, только если другие пассажиры жалуются

48-летний немец Рейк Зеефельд, работающий пилотом с 2002 года, рассказывает, что иногда «пары исчезают в бортовом туалете» или занимаются сексом «во всех возможных позах» прямо на сиденьях. Однако члены экипажа вмешиваются далеко не всегда.

Бортовой экипаж всегда это фиксирует. Но мы вмешиваемся только тогда, когда кто-то жалуется. Ведь все мы взрослые люди Рейк Зеефельд пилот с 20-летним стажем.

Но если занимающиеся сексом пары нарушают общественный порядок, то бортпроводники уже обязаны отреагировать. Стюардесса Мэнди Смит, автор популярной женской автобиографии «Лихорадка в салоне», пояснила, что однажды она столкнулась с неприятной ситуацией на борту с участием 18-летней девушки, которая была полна решимости пополнить ряды Mile High Club.

«Она просто хватала всех подряд. Я не знаю, как она знакомилась с молодым человеком, как она это обсуждала и как они согласились это сделать. Бортпроводники остановили ее, она вернулась на свое место, а затем примерно через полчаса попыталась заняться сексом уже с другим молодым человеком», — удивилась Смит, добавив, что ей пришлось поговорить с родителями девушки, которые летели вместе с ней



Стюардесса также предупредила, что члены экипажа могут пойти и на крайние меры — например, снять двери в туалете, где находится предающаяся страсти пара.

«Но если это ночной рейс, и они ведут себя осторожно, я бы, наверное, даже не стала их прерывать, если честно», — призналась Смит.



Помимо риска быть пойманными экипажем, любители острых ощущений на борту могут столкнуться и с другой неприятностью. По словам бортпроводницы Кристины Галвидайт, туалеты в самолетах убираются лишь в конце дня один раз, поэтому она считает секс в таком месте отвратительным.

Если вы не хотите подхватить что-нибудь неприятное, лучше не пытайтесь. Жидкость на полу туалета самолета — вовсе не вода, - Кристина Галвидайт, британская стюардесса



Коллега Галвидайт, бывшая стюардесса и звезда реалити-шоу Ева Бенетату также назвала уборную худшим местом для акта страсти в самолете, несмотря на то, что большинство путешественников уверены, что там им никто не помешает. Девушка пояснила, что члены экипажа всегда знают, чем занимаются пассажиры.

«У нас есть патрули, которые каждые 15-30 минут обходят борт. Я несколько раз заставала кого-то в туалете», — призналась она.



Еще одна стюардесса из США Кали Харлоу, рассказала, что однажды она застукала пару, пытающуюся присоединиться к Mile High Club, и должна была попросить их остановиться, но на деле «просто пыталась не засмеяться». Харлоу добавила, что многим путешественникам самолет кажется отдельным миром без правил, «где любые выходки могут сойти с рук». Именно поэтому, с ее точки зрения, пассажиры хотят заниматься сексом в полете.

Секс помог пассажиру справиться с тревожностью во время полета

Путешественник Бен Остин, который летел с женой в Лас-Вегас на празднование своего 40-летия, поделился опытом близости на высоте нескольких тысяч метров. По его словам, перед посадкой они с супругой выпили шампанское и сели в самолет уже немного нетрезвыми.

Как только мы взлетели и табло «Пристегните ремни» погасло, моя жена спонтанно решила, что хочет сделать мне подарок на день рождения, и сказала встретиться с ней в туалете. Мы вместе незаметно проскользнули туда и насладились 20 минутами волнующих, ничем не сдерживаемых сексуальных действий. Могу честно сказать, что это был один из лучших оргазмов, которые я когда-либо испытывал!, - Бен Остин, пассажир, присоединившийся к Mile High Club



Другой пассажир, правозащитник в области психического здоровья Джон Джуниор признался, что у него был секс в самолете дважды. Во время полета в Исландию они с партнершей уединились в туалете для инвалидов, так как у Джуниора были болты в коленях и металлическая деталь в ноге.

«Она наклонилась, и я занялся с ней сексом в позе "по-собачьи". Сначала от нервов мы смеялись, потом через некоторое время она сказала: "Я не могу молчать". И я закрыл ее рот рукой. Это длилось всего несколько минут, так как я очень боялся, что нас поймают», — поделился пассажир.



Джуниор добавил, что секс помог им с партнершей перестать волноваться из-за полета и «почувствовать себя лучше».

Пары платят около 100 тысяч рублей за близость в облаках

Пары, которые не хотят, чтобы во время интима в воздухе их застали врасплох, платят за возможность заняться сексом на борту частного самолета. Необычные полеты на двухмоторном самолете Cessna в небе над Лас-Вегасом организует компания американского пилота Энтони Блейка Love Cloud. В салоне размещена двуспальная кровать с красными атласными простынями, где пары могут заниматься любовью, причем пилот знает об их действиях, хотя и надевает наушники с шумоподавлением.

Как рассказал предприниматель, среди его клиентов встречаются молодожены, зрелые пары и даже группы из нескольких молодых людей — на рейсе может присутствовать до шести человек.

Туристка Кейтлин Роуз из Австралии сняла видео на борту такого воздушного судна и выложила его в TikTok. На размещенных в сети кадрах девушка заходит в самолет в коротком черном платье. Когда лайнер поднимается в воздух, ее партнер кладет ей руку на бедро.

«Это называется облаком любви — нам было так весело! Мы даже запечатлели наши воспоминания», — порадовалась Роуз.



За «облако любви» пара заплатила 1000 фунтов (более 100 тысяч рублей).