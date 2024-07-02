Почему мы перестали общаться с дальними родственниками

Спроси сегодня прохожих на улице, кто такой деверь, шурин и золовка, далеко не каждый с ходу и ответит. А это между тем не такие уж дальние родственники. Да что там, даже анекдоты про тещу сегодня уже потеряли актуальность. А все потому, что мы почти не общаемся, родственные связи размываются. Сегодня наш ближний круг - это родители, дети, братья и сестры. Даже с бабушками и дедушками поддерживают отношения далеко не все.

© Российская Газета

"Конечно, основная причина в падении рождаемости, семьи становятся меньше, и родственные связи далеко не такие тесные, как раньше, - говорит демограф, социолог, заместитель директора Школы государственного управления и предпринимательства Уральского государственного университета Анна Багирова. - К этому нужно прибавить то, что мы стали куда мобильнее, чем еще каких-то лет 30-40 назад. Многие даже самые близкие родственники живут не просто в разных городах, но и странах, и могут разве что изредка созваниваться. Конечно, связи невольно распадаются".



Сегодня, как известно, даже семьи родителей молодоженов часто почти не общаются друг с другом, а то и не знакомы вовсе. Да что там, могут практически не встречаться с родителями мужа и жены и сами молодые. А значит, отпадает надобность в таких понятиях, как теща и свекровь. Какие тут анекдоты? Они были в ходу, когда зять ходил к теще на блины, а то и жил с ней под одной крышей.

Как говорят эксперты, сейчас в принципе изменился институт семьи. Ученые насчитывают больше десятка разных форм брака: от гостевых до браков выходного дня. При которых можно и не знать о существовании дальней родни. А кто-то предпочитает не заводить семью вовсе. При этом все чаще можно встретить семью в таком составе - мама, бабушка и ребенок.

Это раньше в деревне семьи родственников селились рядом друг с другом, в каждой по пять-десять детей. И у каждого в этой "артели" была своя роль. Даже дети трех-четырех лет чем-то да помогали. Не говоря уж о ролях старших членов семьи. Сегодня время индивидуалистов.

© Российская газета

"Мы пришли к удивительным результатам в ходе недавнего исследования, - говорит Анна Багирова. - Оказывается, четверть всех бабушек и дедушек никак не участвуют в жизни своих внуков. Конечно, кто-то из-за того, что живет далеко, а у кого-то в семье просто так сложилась новая система отношений, что в этом не видят надобности".



Между тем, как говорит ученый, общение с внуками невероятно важно и для детей, и для родителей, и для самих бабушек и дедушек. Исследование доказало, что внуки даже учатся лучше, когда в их жизни участвует старшее поколение семьи. По данным исследования, меняется качество жизни и самих бабушек и дедушек, когда они участвуют в жизни своих внуков. Они не чувствуют себя одинокими, меньше болеют, наконец, ощущают себя более счастливыми.

Конечно, есть родственники, о существовании которых хоть и знаешь, но выстраивать с ними отношения очень не хочется. Так стоит ли это делать через силу? Вот что говорит Наталья Бехтерева, психотерапевт, праправнучка Владимира Бехтерева, внучка Натальи Бехтеревой:

"Сейчас часто психологи советуют: если ваш родственник "токсичен" - не нужно с ним общаться.



Не будем говорить о крайностях, но на самом деле семейные связи необходимы, они дают поддержку, ощущение теплоты дома, хотя отношения могут быть и далеко не идеальными. Все-таки в большинстве случаев родители, сестры, братья, бабушки, дедушки и другие родственники могут быть серьезной опорой".

Но при этом ученый считает, что не нужно воспринимать родственников и как людей, которые должны броситься вам на помощь по первому зову. Они вовсе не обязаны решать за вас ваши проблемы. Но все-таки именно они могут в самой сложной ситуации быть людьми, которые станут для вас "первой линейкой" помощи.

И как призналась "РГ" Наталья Бехтерева, в ее собственной семье родственники стараются поддерживать отношения:

"Сейчас я живу фактически на два города - Петербург и Москву, поэтому делать это все сложнее. Но, например, когда отец приезжает из Петербурга в Москву, то я стараюсь, чтобы он остановился именно у меня. И я делаю акцент на том, чтобы не только я общалась, но и дети - с бабушками, дедушками. Благо представителей старшего поколения в нашей семье много".



Показательно, что довольно оптимистичные результаты только что получили ученые на Урале, опросив больше восьми тысяч студентов вузов. Вопрос звучал просто: сколько детей вы хотели бы иметь в своей семье?

"Оказалось, что половина планируют родить не меньше двоих детей, а каждый пятый - троих и больше, - говорит Анна Багирова. - Все это говорит о том, что ориентир у молодых ребят все-таки на полноценную семью. А значит, и на развитие семейных связей".



Мнения

Одинокого всегда видно, как бы он ни хорохорился

Рустам Набиев, блогер-путешественник из Уфы (в 2015 году потерял обе ноги при обрушении казармы в Омске):

"Как и большинство сегодня, я общаюсь только с близким кругом, - с женой и детьми. Родителей моих уже нет в живых. А вот раньше, помню, проводили праздники рода или деревни, когда собирались большим кругом за накрытым столом, когда знали друг друга не просто в лицо, но и кто чем живет. Хороший знак, что в последнее время стало модным изучать свою родословную. Вот моя жена знает свой род до девятого поколения, я только на пути к тому, чтобы заняться этим. Думаю, поиски истории рода как раз и могут привести к тому, что мы, наконец, начнем общаться."



Сергей Тараскин, художественный руководитель Астраханского театра юного зрителя:

"У нас в Астрахани немного родственников, и с теми, что есть, стараемся объединяться. После того как умерли наши с женой отцы, моя теща и моя мама стали жить вместе - вот такое вот объединение. Мой старший сын сейчас уехал учиться в другой город. Но на все семейные праздники приезжает со своей девушкой. Собирается и вся наша многочисленная родня со всех уголков России. Семья - это самое главное, что есть у человека. Как бы одинокий человек ни хорохорился и ни бодрился, все ведь видно по его глазам..."



Максим Заборский, предприниматель, Архангельск:

"Когда в одной из генетических лабораторий я сделал ДНК-тест, то по общей базе данных неожиданно нашел своего троюродного брата. Как оказалось, он живет... в нашем многоквартирном доме (он тоже сделал тест). Удивительно, но даже окна в наших квартирах смотрят друг на друга! А мы вот так жили и ничего об этом не знали. Познакомил с троюродным братом и мою двоюродную сестру, которая приехала в Архангельск с Камчатки - погостить. Сейчас с кузенами и кузинами видимся и созваниваемся, собираемся за общим ужином."



Алексей Крузенштерн, кардиореаниматолог, издатель. Он и его семья - единственные в России носители фамилии, Санкт-Петербург:

"Сегодня проблема - просто собрать всех на семейное застолье. А я ведь помню, как в детстве вместе отмечали Новый год, 9 Мая, иногда даже Пасху. И это было нормой. А сейчас моя ближайшая семья - жена и младшие дети. Со старшим сыном только переписываемся, он живет в другой стране."



Татьяна Кузьмич, заместитель губернатора Херсонской области: