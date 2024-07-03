Женщине, чей партнер увлекается порно, дали совет

Женщина рассказала, что ее парень чересчур увлекается порно, и ее это категорически не устраивает. Эксперт по отношениям Эбигейл Ван Бюрен дала ей неожиданный совет, сообщает mLive.

© Lenta.ru

Девушка сообщила, что сначала партнер скрывал свое пристрастие к контенту для взрослых, но со временем стал открыто смотреть порнофильмы.

«Когда я говорю, что это меня отталкивает, он расстраивается. Более того, он заявил, что мне следует обратиться к психологу, чтобы это пережить. Не слишком ли я остро реагирую?» — поинтересовалась она.



В ответ Ван Бюрен заявила, что поход к специалисту — хорошая идея, однако выбрать стоит семейного психолога. По мнению эксперта, помощь профессионала способна спасти отношения пары. К тому же, добавила она, многие партнеры смотрят порнографию вместе, чтобы возбудиться и добавить пикантности половому контакту.

Ранее за советом к Ван Бюрен обратилась 40-летняя отчаявшаяся найти любовь женщина. Специалистка рекомендовала ей знакомиться с мужчинами в интернете.