Названы важные правила непристойных разговоров с партнером

Возможность непристойных разговоров в спальне лучше обсудить с партнером заранее, считает секс-коуч, психолог Мелисса Кук. Важные правила подобных бесед она назвала в беседе с Metro.

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Специалистка предложила сперва определить границы таких развлечений и договориться о стоп-слове, останавливающем игру.

«Вы могли бы начать с чего-то вроде: "Я думал, как мы можем разнообразить наш секс. Как ты относишься к непристойным или сексуальным разговорам во время интимных встреч?"», — предложила она. Кук добавила, что можно узнать у партнера, какие именно слова и фразы его возбуждают, а какие отпугивают.



Тем, кто наслаждается в постели игрой с динамикой власти, могут особенно понравиться доминирующие «грязные разговоры», продолжила она.

«Они включают в себя использование напористой, властной и часто очень откровенной речи во время сексуальной активности, когда один партнер берет на себя доминирующую роль, а другой — покорную», — говорит Кук.



При этом специалистка предупредила, что этот тип взаимодействия может понравиться не всем: одних подобные разговоры будут отвлекать от секса, а у других — вызывать дискомфорт и даже страх.

«Страх осуждения также может быть причиной того, что человек не получает удовольствия от грязных разговоров и чувствует себя излишне эмоционально уязвимым. Не все чувствуют себя комфортно, идя на подобную открытость», — заключила она.



Ранее коуч по сексу и отношениям Джорджия Грейс объяснила рост числа женщин, отказывающихся от секса. По ее словам, многих из них утомил секс, или они не могут встретить того, кто им нравится, или у них был неприятный опыт отношений.