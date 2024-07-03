Как гормоны влияют на отношения с партнером?

Человеческий день наполнен множеством эмоций, многие из которых не являются плодами чьих-то действий. Наш организм тайно руководит психологией посредством гормонов, важнейших биологических веществ. Руководитель экспертного центра по лечению ожирения и сахарного диабета Татьяна Свидерская объясняет, какие гормоны за что отвечают в организме, и почему их баланс нужно поддерживать.

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— Как гормоны влияют на поведение человека?

— Гормоны — это «дирижеры» нашего организма, отправляющие побудительные сигналы всем его клеткам. В семейной паре половые гормоны влияют на взаимоотношения с партнером, на сексуальное поведение. Гормоны надпочечников отвечают за реакцию на стресс, на опасность, защищают от инфекционных заболеваний, вирусов, бактерий и паразитов. Отдельно стоит упомянуть гормоны-регуляторы пищевого поведения: если мы поели, то вырабатывается инсулин, он останавливает нас от переедания. Поэтому гормоны полностью руководят нашей жизнью.



— Правда ли, что влюбленность это в первую очередь работа гормонов?

— Все наши взаимоотношения — это гормональная химия. За влюбленность и сексуальную привлекательность отвечает гормоны эстрогены. Благодаря им в организме вырабатываются вещества, привлекательный запах, на который откликнется здоровый партнер. Если встречается человек, не подходящий нам для продолжения род, например, по причине здоровья или генетики, то его запах вам скорее всего не понравится.



— Бывает ли так, что гормональная буря утихает, и человек вообще перестает нам нравиться? Или это слишком радикальное утверждение?

— Отношения в паре претерпевают эволюцию — это нормально. Люди не могут вечно пребывать в состоянии эйфории, поэтому со временем происходит трансформация чувств. В паре, где все благополучно, должно сформироваться доверие к партнеру. За такое поведение отвечает гормон окситоцин, он вырабатывается у людей во время взаимных соприкосновений, объятий, поглаживаний. Когда люди друг друга любят, у них есть желание трогать, гладить, хочется целовать любимого человека. Благодаря этому контакту кожи к коже и формируется чувство доверия к партнеру, обеспечивается стабильность пары.



— Снижение активности каких гормонов влияет на интерес к сексуальной жизни?

— Интерес к сексуальной жизни, либидо обусловлен выработкой половых гормонов — тестостерона и эстрогенов. В молодости, когда мы живем на пике выработки половых гормонов, с либидо все прекрасно, но после 45 лет происходит возрастное снижение выработки этих гормонов, уменьшается сила влечения. Из-за этого у пары могут возникнуть мысли, что раньше они занимались сексом чаще, а сейчас все желание исчезло. Не надо думать, что такая реакция организма связана с неприязнью или непривлекательностью партнера — это возрастные изменения, обусловливающие трансформацию поведения. Для того, чтобы продлить сексуальностью взаимодействия в партнерстве, возможно применение заместительной гормональной терапии.



— Есть ли какие-либо способы наладить работу гормонов, кроме приема гормональных препаратов?

— В здоровом организме все находится в гармонии. Наладить работу гормонов можно через свод правил здорового образа жизни. В него входят достаточное количество сна, полноценное питание, двигательная активность, общение с приятными людьми, отсутствие стресса в информационном поле и пребывание на солнце.



— Ответственны ли гормоны за плохое настроение и раздражительность?

— Гормоны ответственны и за плохое настроение и за раздражительность. Негативные эмоции возникают при дисбалансе стероидных гормонов, при дефиците или при избытке гормонов щитовидной железы и надпочечников (они отвечают за обмен веществ).



— За уровнем каких гормонов стоит следить всем женщинам и всем мужчинам?

— Всем нужно следить за уровнем гормонов, но в разные периоды цели контроля будут отличаться. В возрасте до 45 лет важно следить за уровнем витамина D. Витамин D регулирует работу более трех тысяч генов и через них контролируют другие гормонов. Я уже говорила про отметку в 45 лет и проблемы с половыми гормонами, но с переходом этого рубежа проблемы не заканчиваются. В возрасте шестидесяти лет возникают другие дефициты: снижается активность гормонов щитовидной железы, гормона роста и витамина D.



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